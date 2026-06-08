Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue on voittanut Norjan vieraissa 2–0.
Pikkuhuuhkajien ensimmäisen maalin Mossissa pelatussa ottelussa iski Onni Helén.
Helén hankki Suomelle myös rangaistuspotkun toisella puoliajalla. Rangaistuspotkun verkkoon veti joukkueen tähtikapteeni Matias Siltanen.
Norja sai loistopaikan kavennukseen aivan ottelun lopussa, mutta maalivahti Ukko Happonen venyi hienoon torjuntaan.
Pikkuhuuhkajien peli kulkee erinomaisesti. Viime torstaina Suomi voitti Ruotsin 3–1.