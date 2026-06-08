Cadillacin tallipomo uskoo Valtteri Bottaksen onnen kääntyvän.

Sergio Pérez on jättänyt Valtteri Bottasta jalkoihinsa F1-tulokastalli Cadillacilla. Villeimmillään on levitelty huhuja jopa suomalaista koskevasta potku-uhasta, mutta nämä puheet mies itse on kuitannut hevonhumpaksi.

Yhtä kaikki, viikonloppuna Monacossa Pérez oli jälleen Bottasta edellä sekä aika-ajoissa että kilpailussa. Meksikolainen tuli maaliin peräti 10:ntenä ja oli näin tuomassa Cadillacille tallin ensimmäisen F1-pisteen. Pérez sai kuitenkin kisan jälkeen 10 sekunnin aikarangaistuksen, joka pudotti hänet 15. sijalle.

Sanktio lätkäistiin, kun meksikolaisen Cadillacin oikea eturengas oli punaisten lippujen jälkeen tehdyssä kilpailun uusintalähdössä lähtöruudukon ulkopuolella.

Pérez kertoi kokeneensa rangaistuksen myötä sekavia tunteita, kun radalla vauhti riitti jo pisteille vaikka kisaan mahtui vaikeuksiakin. Meksikolainen sai kilpailussa jo varikon läpiajorangaistuksenkin, kun hän starttasi alkuperäisessä lähdössä väärästä ruudusta Audin Gabriel Bortoleto lähdettyä varikolta.

– Tätä on vaikea sulattaa, Pérez kiteytti pisteen menetyksen tallin videolla mutta sanoi taistelun jatkuvan.

Cadillacin tallipäällikkö Graeme Lowdon hehkutti meksikolaisen ajamista kymmenentenä maaliin "uskomattomaksi osoitukseksi tiimin päättäväisyydestä jatkaa taistelua loppuun saakka".

– Punaisten lippujen jälkeen "Checo" ajoi fantastisen hyvin ja nousi useita sijoja radalla – oli tosi sääli, että rangaistus pudotti meitä, kun hän taisteli kuin voitosta, tallipomo kävi läpi tallin tiedotteessa.