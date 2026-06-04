Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan tuen perusteena on Venäjän painostus Armeniassa.

Euroopan Unioni aikoo tukea Armeniaa alustavasti 50 miljoonan euron tukipaketilla. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi asiasta tavatessaan Armenian pääministerin Nikol Pashinjanin.

Von der Leyenin mukaan Venäjä käyttää taloussuhteita Armenian poliittiseen painostukseen. Tämän vuoksi Eurooppa haluaa pysyä maan tukena.

Venäjä ei ole tyytyväinen

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova on Von der Leyenin kanssa täysin eri linjoilla Venäjän painostusyrityksistä.

– Väite siitä, että Moskova toimisi jotenkin sopimattomasti Armeniaa kohtaan, on yksinkertaisesti kieroitunut, Zakharova kommentoi.

Hänen mukaansa Venäjä on tukenut Armeniaa vuosien ajan ja taannut maan turvallisuutta. Venäjä ei siis voi muodostaa Armenialle minkäänlaista uhkaa.

– Käymme edelleen molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuvaa vuoropuhelua.

Venäjästä Euroopan Unionin toiminta on konfliktin lietsomista. Zakharova kutsuu toimintaa "apinabisnekseksi".

– Sen sijaan, että Euroopassa kehitettäisiin taloutta, koulutusta, tiedettä ja kulttuuria, siellä kasvatetaan sotateollista kompleksia.

Välit kiristyneet

Armenia kuuluu Venäjän johtamaan talousliittoon ja maassa sijaitsee Venäjän sotilastukikohtia. Tästä huolimatta Armenia on lipunut kohti länttä ja Euroopan Unionia, sillä Venäjä ei turvannut Armeniaa Azerbaidzhanin konfliktissa.