Tuhoisa yökerhopalo turistien suosimassa Intian Goassa – yli 20 ihmistä kuollut
Julkaistu 30 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Goan osavaltion pääministerin mukaan kuolleiden joukossa on kolmesta neljään turistia.
Intiassa yli 20 ihmistä on kuollut yökerhopalossa turistien suosimassa Goan osavaltiossa. Uutistoimisto AFP:n mukaan palo syttyi puolenyön aikoihin sunnuntain vastaisena yönä.
Osavaltion pääministeri Pramod Sawant kommentoi Goan pohjoisosassa Arporassa tapahtunutta paloa viestipalvelu X:ssä.
Sawant kertoo, että tulipalossa on kuollut ainakin 25 ihmistä. Kuolonuhrien määrä on noussut aiemmin kerrotusta kahdella. Samalla hän kertoo kuuden ihmisen loukkaantuneen.
– Kaikkien kuuden loukkaantuneen tila on vakaa, ja he saavat parasta mahdollista lääketieteellistä hoitoa, Sawant lisäsi.
Osavaltion pääministeri on kertonut määränneensä tutkinnan tapauksesta. Aiemmassa viestissään Sawant sanoi, että kaikkiin mahdollisiin huolimattomuusseikkoihin puututaan tiukasti.
Times of India -lehden mukaan Sawant on sanonut, että yökerhoa olisi pyöritetty ilman tarvittavia lupia.
Sawant kertoi erikseen toimittajille tapahtumapaikalla, että kuolleiden joukossa on kolmesta neljään turistia. Hän ei kuitenkaan paljastanut kuolleiden kansallisuuksia.
Times of Indian tietojen mukaan kuolleista 14 olisi yökerhon henkilökunnan jäseniä.
Modi: Syvästi surettava tapaus
Tapausta on kommentoinut myös Intian pääministeri Narendra Modi. Hän kuvailee tapausta syvästi surettavaksi.
– Ajatukseni ovat kaikkien niiden luona, jotka ovat menettäneet rakkaitaan. Toivon loukkaantuneille mahdollisimman pikaista toipumista, Modi sanoo X:ssä.
Modi kertoi lisäksi puhuneensa Goan pääministeri Sawantin kanssa ja sanoo osavaltion hallinnon tarjoavan kaiken mahdollisen avun palon uhreille.
Sawant kommentoi niin ikään hänen ja Modin keskusteluaan. Goan pääministeri vahvistaa osaltaan hallintonsa tarjoavan kaiken mahdollisen avun niille perheille, joita palo on koskettanut.
Intian länsirannikolla sijaitsevassa Goassa käy vuosittain miljoonia turisteja. Osavaltio on tunnettu muun muassa yöelämästään ja hiekkarannoistaan.
Palopäällikkö: Yökerhossa järjestettiin tulishow
Paikallinen media kertoi aiemmin, että viranomaisten mukaan tulipalo olisi alkanut sylinterin räjähdettyä.
Goan palopäällikkö Nitin V. Raiker on sittemmin kertonut, että yökerhossa olisi järjestetty onnettomuusiltana tulishow.
– Sain tiedon, että klubilla oli käynnissä juhlat ja siellä järjestettiin tulishow. Klubin puiset osat syttyivät tuleen, ja savu levisi koko rakennukseen, Raiker kertoi intialaiselle CNN News18 -kanavalle AFP:n mukaan.
Raikerin mukaan suurin osa uhreista kuoli tukehtumiseen kellarissa tai keittiöalueella.
Times of Indian mukaan valtaosa uhreista oli jäänyt loukkuun yökerhon kellarikerrokseen tulipalon vuoksi.
Tiedossa paloturvallisuustarkastuksia
Press Trust of India -uutistoimisto kertoo AFP:n mukaan, että viranomaiset tekisivät vastaavanlaisissa kohteissa paloturvallisuustarkastuksia, jotta tämänkaltaiset onnettomuudet voitaisiin jatkossa estää. Asiasta kertoi intialaisuutistoimiston mukaan paikallinen päättäjä Michael Lobo.
Tulipalot ovat tavanomaisia Intiassa huonojen rakennuskäytäntöjen, ahtauden sekä turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisen vuoksi.
Toukokuussa ainakin 17 ihmistä kuoli kolmikerroksisessa rakennuksessa Hyderabadin kaupungissa syttyneessä tulipalossa. Kuukautta aiemmin Kolkatassa sijaitsevassa hotellissa syttyi raju tulipalo, jossa sai surmansa ainakin 15 ihmistä.
Viime vuonna ainakin 24 ihmistä kuoli tulipalon sytyttyä täyteen ahdetussa huvipuiston pelihallissa Gujaratin osavaltiossa maan länsiosassa.