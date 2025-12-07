Juuri nyt Avaa

Times of India -lehden mukaan Sawant on sanonut, että yökerhoa olisi pyöritetty ilman tarvittavia lupia.

– Kaikkien kuuden loukkaantuneen tila on vakaa, ja he saavat parasta mahdollista lääketieteellistä hoitoa, Sawant lisäsi.

Sawant kertoo, että tulipalossa on kuollut ainakin 25 ihmistä. Kuolonuhrien määrä on noussut aiemmin kerrotusta kahdella. Samalla hän kertoo kuuden ihmisen loukkaantuneen.

Sawant kertoi erikseen toimittajille tapahtumapaikalla, että kuolleiden joukossa on kolmesta neljään turistia. Hän ei kuitenkaan paljastanut kuolleiden kansallisuuksia.

Modi: Syvästi surettava tapaus

Tapausta on kommentoinut myös Intian pääministeri Narendra Modi . Hän kuvailee tapausta syvästi surettavaksi.

– Ajatukseni ovat kaikkien niiden luona, jotka ovat menettäneet rakkaitaan. Toivon loukkaantuneille mahdollisimman pikaista toipumista, Modi sanoo X:ssä.

Modi kertoi lisäksi puhuneensa Goan pääministeri Sawantin kanssa ja sanoo osavaltion hallinnon tarjoavan kaiken mahdollisen avun palon uhreille.

Sawant kommentoi niin ikään hänen ja Modin keskusteluaan. Goan pääministeri vahvistaa osaltaan hallintonsa tarjoavan kaiken mahdollisen avun niille perheille, joita palo on koskettanut.

Intian länsirannikolla sijaitsevassa Goassa käy vuosittain miljoonia turisteja. Osavaltio on tunnettu muun muassa yöelämästään ja hiekkarannoistaan.

Palopäällikkö: Yökerhossa järjestettiin tulishow

– Sain tiedon, että klubilla oli käynnissä juhlat ja siellä järjestettiin tulishow. Klubin puiset osat syttyivät tuleen, ja savu levisi koko rakennukseen, Raiker kertoi intialaiselle CNN News18 -kanavalle AFP:n mukaan.