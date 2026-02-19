Tekoälyhuippukokous järjestetään Intian New Delhissä. Osallistujalistalla tänään torstaina on myös Suomen Petteri Orpo.
Miljardööri ja Microsoftin perustajana tunnettu Bill Gates on perunut puheenvuoronsa Intiassa pidettävässä AI Impact Summit -kokouksessa.
Gatesin säätiö kommentoi vetäytymistä julkaisemassaan tiedotteessa Reutersin mukaan sanomalla, että Gates ei pidä puhettaan, jotta "tekoälyhuippukokouksen keskeiset painopisteet pysyvät keskiössä".
Brittilehti The Guardianin mukaan tiedotteessa ei tarkennettu, minkä asian pelättiin vievän huomiota pois kokouksen painopisteistä.
Reutersin mukaan vain muutama päivä aiemmin säätiö kiisti huhut siitä, että Gates olisi vetäytymässä puheenvuorostaan ja vakuutti, että hän olisi osallistumassa.
Peruuntumisen aika on Reutersin ja Guardianin mukaan merkittävä. Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi loputkin Epstein-asiakirjat tammikuun lopulla.