Pääministeri Orpo kertoo saavansa jo nyt pöydälleen paljon tekoälyn avulla tuotettua materiaalia, mutta puheita hän ei vielä tekoälyllä kirjoita.

Tekoäly on ollut päivän teema pääministeri Petteri Orpon (kok.) Intian vierailulla torstaina. Viikon aikana esimerkiksi Intian pääministerin Narendran Modin tavannut Orpo osallistui huipputason tekoälykonferenssiin.

Paikalla on valtionpäämiesten ja -naisten ohella alan kärkipään yritysten edustajia.

Näin korkeatasoisessa konferenssissa puheen tuppaavat usein jäämän ylätasolla. Orpo kuitenkin toteaa, että Suomen ja muiden maiden välisen ymmärryksen lisääminen tekoälyn merkityksestä on oleellista.

– Tekoäly etenee ja se muuttaa jo nyt joka päivä maailmaa, Orpo sanoo.

Hänen mukaansa konferenssissa keskustellaan esimerkiksi siitä, miten tekoäly saadaan hyödyttämään myös tavallisia ihmisiä ja heidän arkeaan.

Orpo: Puheitani ei vielä kirjoiteta tekoälyllä

Moni suomalainen on tutustunut tekoälysovellusten, kuten ChatGPT:n käyttöön. Myös pääministeri Orpo kertoo käyttävänsä kyseistä sovellusta.

Millä tavalla hän tekoälyä hyödyntää?

– Siis ihan nopeaan tiedon hankintaan. En ole soveltanut esimerkiksi tai käyttänyt vielä puheiden tekemiseen, vaan ennen kaikkea tiedon hankintaan, Orpo toteaa.

Hän kertoo havahtuneensa siihen, miten suuresta muutoksesta tekoälyn yleistymisessä on kyse.

– Sen näkee jo omassa arjen työssä. Paljon minullekin tulee pöydälle tekoälyn avulla tuotettua materiaalia, eli se vyöryy tavallaan tähän meidän arkeen.

Orpon mukaan on tärkeää, että Suomi toimii tekoälyn kehittäjänä, eikä ainoastaan sen käyttäjänä.

Suomessa on jo syntynyt lukuisia tekoälyä ja sitä tukevia kyvykkyyksiä rakentavia yrityksiä, kuten Peter Sarlinin perustama AMD Silo AI sekä maailman suurin kvanttitietokoneiden toimittaja IQM Quantum Computers.

Orpon mukaan on selvää, että nykyisiä työpaikkoja tulee korvautumaan tekoälyn kehityksen myötä.

– Meidän täytyy samaan aikaan käyttää se mahdollisuus, että me olemme hyviä ja hyödynnämme sitä teknologiaa. Silloin suomalaiset yritykset pärjäävät, ja syntyy uusia työpaikkoja muualle, hän toteaa.