Öljyjalostamopalo saatiin juuri sammutettua ennen kuin Ukrainan droonit sytyttivät sen uudelleen.
Ukraina sanoo vaurioittaneensa kahta Venäjän sotalaivaa Krimillä sekä iskeneensä tuhoisasti Tuapsen öljysatamaan.
Molemmat Ukrainan väitetysti vaurioittamista sotalaivoista ovat kuljetusaluksia, joita voidaan käyttää myös maihinnousuissa.
Kumpikin aluksista oli Sevastopolissa Krimin niemimaalla ja ne kuuluvat Venäjän Mustanmeren laivastolle, Ukraina sanoo.
Molemmat iskun kohteina olleista aluksista ovat Ukrainan mukaan nyt toimintakyvyttömiä.
Ukrainan asevoimat julkaisi iskusta jutun alussa olevan videon. Siinä sanotaan näkyvän, miten droonit hyökkäävät laivoja ja tutkaa vastaan.
Videon aitoutta tai Ukrainan väitteitä iskuista ei ole vahvistettu.
Öljypalo
Ukrainan droonijoukkojen komentaja Robert Brovdi puolestaan sanoi maan iskeneen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä myös Tuapsen öljyjalostamoon, joka sijaitsee Etelä-Venäjällä Krasnodarskij krain alueella.
Venäläisviranomaiset ovat vahvistaneet hyökkäyksen. Heidän mukaansa droonit tappoivat ainakin yhden ihmiset ja sytyttivät tulipalon.
Venäläiset Telegram-kanavat ovat jakaneet videoita, joiden kerrotaan näyttävän öljyjalostamolla syttynyt valtava tulipalo, jossa vaikuttaa olevan useita pesäkkeitä.
