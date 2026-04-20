Sota on vaatinut veronsa Trumpilta.
Presidentti Donald Trump hiiltyi pahanpäiväisesti kuultuaan Iranin ampuneen alas yhdysvaltalaishävittäjän perjantaina 3. huhtikuuta.
Trump huusi tunteja avustajilleen ja valitti toistuvasti, etteivät eurooppalaiset auta Yhdysvaltoja, yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (WSJ) kirjoittaa lähteidensä kertovan.
Avustajat pitivät Trump poissa huoneesta samalla kun he saivat liki jatkuvasti uusia tietoja tilanteesta.
Korkea-arvoisen viranomaisen mukaan Trumpille kerrottiin päivityksiä vain "merkittävillä hetkillä", koska avustajat uskoivat, ettei Trumpin kärsimättömyys auttaisi tilannetta.
Trump kuitenkin määräsi asevoimansa hakemaan alas ammutun F-15E-hävittäjän miehistön välittömästi turvaan Iranista. Tässä Yhdysvaltojen asevoimat myös onnistui.
