Ukrainan armeija kertoo iskeneensä perjantain ja lauantain välisenä yönä useisiin kohteisiin Venäjällä sekä sen miehittämällä Krimillä.
Armeija kertoo viestipalvelu X:ssä, että se suoritti täsmäiskuja Asovanmeren rannalla sijaitsevaan Taganrogin kaupunkiin.
Armeijan mukaan se tuhosi drooni-iskulla Taganrogin lentokentällä kaksi venäläistä Tupolev 142 -strategista pommikonetta sekä lähistöllä sijainneen Iskander-ohjusjärjestelmän. Satamassa osumaa saivat "varjolaivaston" öljytankkeri sekä öljyvarasto.
Venäjän miehittämällä Ukrainan Krimillä se kertoo iskeneensä öljyerminaaliin. Armeija julkaisi kaikista tapahtumista videomateriaalia, joka on nähtävissä yläpuolelta.
– Jahti jatkuu, armeija tiivistää videon saatteessa.
Sodan luonne muuttumassa
Ukraina on iskenyt toukokuussa intensiivisesti Venäjän rajojen sisäpuolella sijaitseviin kohteisiin. Rajuja iskuja on kärsinyt varsinkin maan öljyteolllisuuden infrastruktuuri eri puolilla Venäjää.
Samaan aikaan Venäjällä on ongelmia etenemisessä rintamalla sekä joukkojen värväämisessä.
Viime aikaisten tapahtumien onkin arvioitu muuttavan sodan luonnetta.
Black Bird Group -ryhmän analyytikko Pasi Paroinen kertoi aiemmin tässä kuussa MTV Uutisille, että Ukrainan kannalta tilanne on näyttänyt viime aikoina paljon paremmalta.
– Selvää on, että Venäjän eteneminen on ollut käytännössä pysähdyksissä jo kuukausia, Paroinen sanoo MTV Uutisille.
Venäjällä on Paroisen mukaan kuitenkin yhä täysi mahdollisuus edetä tietyillä osissa Ukrainaa ja se voi aiheuttaa puolustustaistelua käyvälle Ukrainalle pulmia.