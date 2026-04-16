Venäjä on "periaatteellisella tasolla" valmis palauttamaan keskusteluyhteyden Suomeen, suurlähettiläs sanoo.

Venäjä odottaa Suomen avaavan uudelleen keskusteluyhteyden Venäjään, sanoo maan Suomen suurlähettiläs Pavel Kuznetsov Venäjän valtionmedia Tassille.

– Me odotamme. Me emme tule pyytämään sitä. Olemme kärsivällisiä ihmisiä, Kuznetsov sanoi.

Presidentti Alexander Stubb on sanonut eri yhteyksissä, että jossain vaiheessa Venäjän kanssa on jälleen keskusteltava.

Stubb on korostanut, että jos Eurooppa keskustelee Venäjän kanssa, täytyy se tehdä koordinoidusti ja myös tavoitteista pitää olla yksimielisyys.

Helmikuussa Kreml sanoi, että Ranska ja Venäjä ovat palauttaneet teknisen tason yhteydenpidon maiden välille.

Suurlähettiläs Kuznetsovin mukaan Venäjä "ei näe merkkejä", että Suomi olisi halukas jatkamaan "rakentavaa dialogia kahdenvälisten suhteiden normalisoimiseksi".

– Periaatteellisella tasolla olemme valmiita siihen, hän jatkoi.

11:24