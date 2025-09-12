Itärajan 200 kilometrin mittaisesta esteaidasta valmistuu useita osuuksia vuoden 2025 aikana. Maanmittauslaitoksesta kerrotaan, että maanmittausinsinöörin johtama lunastustoimikunta arvioi ja määrää lunastuskorvaukset maanomistajille.
Maanmittauslaitoksen tehtävänä on määrätä korvaukset noin tuhannelle maaomistajalle, joiden alueita tarvitaan esteaitaa varten pysyvästi ja joille aiheutuu aidan rakentamisesta vahinkoa tai haittaa.
Ensimmäiset lunastuslain mukaan määrättävät lunastuskorvausten käsittelyt ovat nyt käynnissä muun muassa Parikkalassa Kolmikannan aitaosuudella.
– Olemme merkinneet maastoon aitahankkeen alustavasti tarvitseman maa-alueen, tehneet tarvittavat maanmittaukset ja inventoineet maanomistajien lunastettavan omaisuuden, kertoo arvioinnista ja lunastuksista vastaava tuotantopäällikkö Petri Lukin Maanmittauslaitoksesta.
Maanmittauslaitoksen mukaan aitahankkeen lunastuksia koskee 1.8.2025 voimaan tullut päivitetty lunastuslaki, jossa maanomistajat saavat lain muutoksen myötä neljäsosan suuremman korvauksen menetyksistään.
Esteaita koostuu metalliverkkoaidasta, sen viereisestä tiestä, puuttomasta alueesta ja teknisestä valvontajärjestelmästä. Alueella on noin 1 000 maanomistajaa, joilta Rajavartiolaitos lunastaa tarvittavan alueen käyttöoikeuden julkisen edun takia.
Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinöörin johtama lunastustoimikunta arvioi ja määrää aitahankkeen maanomistajien korvaukset lunastuslain mukaan. Rajavartiolaitos tekee rakennus- ja raivaustöitä koskevat päätökset rajavartiolain mukaisesti. Rajavartiolaitos myös maksaa korvaukset maanomistajille.