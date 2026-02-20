Perustuslakivaliokunta puoltaa hallituksen esitystä asevelvollisuuslain muuttamisesta.
Hallituksen esityksessä sukupuolensa naiseksi varusmiespalveluksen aikana vahvistaneet voivat jatkaa palvelustaan naisten vapaaehtoisena asepalveluksena.
Lisäksi esitys mahdollistaisi naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jatkumisen keskeytyksettä varusmiespalveluksena, mikäli sukupuoli vahvistettaisiin sen aikana mieheksi.
Tavoitteena on selkeyttää sukupuolensa vahvistaneiden oikeustilaa sekä parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Ahvenanmaalaisia koskeviin muutoksiin perustuslakivaliokunta esittää joitain sanallisia muutoksia, jotta esitys voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
Hallituksen esityksen mukaan miehet, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus, voisivat hakea asevelvollisuudesta vapauttamisen kumoamista.
Perustuslakivaliokunnan mukaan lakiehdotusta tulisi muuttaa niin, että vapautuksen kumoamisen hakemisen sijaan laissa puhuttaisiin mahdollisuudesta hakeutua suorittamaan asevelvollisuuslain mukaista asevelvollisuutta.
Esitettyjen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan tämän vuoden syksyllä.
Sukupuolen vahvistaminen tarkoittaa sitä, että väestötietojärjestelmään merkitty sukupuoli korjataan vastaamaan hakijan sukupuoli-identiteettiä.
Sukupuolen vahvistamisen yhteydessä henkilötunnus muuttuu.