Itärajan pitkittynyt sulkeminen hankaloittaa elämää rajan molemmin puolin. Muun muassa tieteentekijöiden yhteistyö katkesi kuin seinään.

Salit täyttyvät, kun asiantuntijat arvioivat yleisölle itärajan avautumista. Yhteydenpito suljetun rajan yli on lopahtanut kaikilla tasoilla.

Itärajan pitkä sulku on katkaissut suomalais–venäläisen tutkimusyhteistyön ja vaikeuttanut yhteydenpitoa rajan yli.

Tutkijat arvioivat, että venäläiset pelkäävät omien länsiyhteyksiensä paljastumista ja alistuvat vallitsevaan tilanteeseen.

– Se on kysymys, jota koko Venäjä-tutkijoiden joukko pohtii, miksi ihmiset eivät nouse vastarintaan, sanoo Olga Davydova-Minguet, professori Itä-Suomen yliopistosta.

– Monet arvostavat arkeaan niin paljon, että ovat valmiita sulkemaan silmänsä ja korvansa ja ottamaan tavallaan välimatkaa siihen päivänpolitiikkaan. Se on yksinkertaisesti vaarallista monille, yhteydenpito länteen.

Tietovirta tyrehtyi

Tutkijoiden vilkas yhteistyö itärajan yli loppui heti Ukrainan sodan alettua eikä ole palautunut.