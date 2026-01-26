Sopimus laitettiin jäihin Yhdysvaltojen Grönlanti-uhkailujen vuoksi.

EU-parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta pohtii tänään maanantaina, antaako se vihreää valoa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen viennille.

Parlamentti jäädytti sopimuksen viime viikolla Yhdysvaltojen Grönlanti-uhkailujen vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei EU:n ja Yhdysvaltojen viime vuonna solmimaa sopimusta vietäisi eteenpäin eivätkä Yhdysvaltojen tullit laskisi.

Yhdysvallat ilmoitti viime viikolla, että se ei aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin valtaamiseen. Samalla maa perui myös Suomelle ja joukolle muita maita kaavaillut lisätullit.

Tämän vuoksi sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa että EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola ovat toivoneet sopimuksen eteenpäin viemistä. Osa parlamentin ryhmistä suhtautuu asiaan kuitenkin nihkeästi.

"Tarvitsemme lisätietoja"

Esimerkiksi liberaali Renew-ryhmä ja sosiaalidemokraattien S & D ovat suhtautuneet kauppasopimuksen edistämiseen varauksellisemmin. S & D:n puheenjohtaja Iratxe Garcia totesi lehdistötiedotteessa, että päätöksiä ei pidä kiirehtiä eivätkä pelkästään sanat eivät vielä riitä lupauksina Yhdysvalloilta.