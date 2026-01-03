Kommentti: Trumpin erikoisjoukot kaappasivat presidentin ja halveksivat kansainvälistä lakia – ja me hyväksymme sen
Yhdysvallat rikkoi kansainvälistä lakia. Siitä tuskin tulee seuraamuksia, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.
Yhdysvaltojen tahto jyräsi, jälleen, kansainvälisen lain.
Näin tapahtui, kun Yhdysvaltojen Delta-erikoisjoukot kaappasivat Venezuelan presidentin Nicolas Maduron ja hänen vaimonsa.
Presidentti on lennätetty ulos maasta, sanoi presidentti Donald Trump, joka kommentoi Venezuelaan tehtyjä iskuja suuriksi ja onnistuneiksi.
Operaatio oli "nerokas", Trump lisäsi.
Ainakin isku oli historiallinen ja osoitus, että Yhdysvallat käyttää sotilaallista voimaansa Etelä-Amerikassa kuten tahtoo, kun tahtoo.
Käytännössä Yhdysvallat yhdessä yössä vaihtoi vallanpitäjän itsenäisessä valtiossa aseita käyttäen.
Länsimaat tosin ovat todenneet, ettei Madurolla ole legitimiteettiä maan johtajana.
Eri asia on, kaatuuko Venezuelan nykyhallinto. Ensimerkit eivät tätä lupaa, mutta pelikentällä on nyt kuhinaa.
Selvää kuitenkin on, että tuollainen toiminta ilman YK:n mandaattia on kansainvälisen lain vastaista, totesi Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Eoin Micheál McNamara MTV Uutisille.
Se, että Yhdysvallat toimii näin, ei toki ole uutinen.
Syyksi iskuilleen Yhdysvallat on viime kuukausina tarjonnut Venezuelan roolia huumekaupassa.
Venezuelassa sanotaan Yhdysvaltojen olevan kiinnostunut maan öljy- ja mineraalivarannoista.
Yhdysvalloille Etelä-Amerikka on takapiha, jossa se on tottunut ajamaan tahtoaan läpi väkivallalla.
Varsinkin kylmän sodan vuosikymmeninä Yhdysvallat huseerasi dollarien, kiväärien ja tiedustelupalveluiden voimalla Etelä-Amerikassa valtavalla voimalla.
Toisenlaistakin lähestymistapaa on, ainakin paperilla, pyöritelty.
Vuonna 2015 presidentti Barack Obama sanoi, ettei Yhdysvallat enää "sekaannu" Etelä-Amerikan asioihin.
Nyt sekaannuttiin tavalla, joka viimeistään siirsi Obaman sanat menneisyyteen. Ei sillä, että Obamakaan Nobelin rauhanpalkinnostaan huolimatta mikään rauhanmies olisi presidenttinä ollut.
Trumpin Yhdysvallat toteuttaa raakaa, imperialististakin suurvaltapolitiikkaa tavalla, joka jättää niukanlaisesti tulkinnanvaraa.
Näin hän jatkaa amerikkalaispresidenttien pitkää poliittista jatkumoa. Kyse on lähinnä siitä, kuinka korulauseisesti asioita on vaivauduttu perustelemaan.
Trumpille tuntuu usein riittävän isoilla kirjaimilla näppäilty päivitys sosiaaliseen mediaan.
Sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä mielellään puhuvalle Euroopalle, mukaan lukien Suomelle, tämä on periaatteessa vaikea paikka.
Käytäntö lienee kuitenkin toista.
Suomen valtionjohdolta on muiden Euroopan valtioiden tapaan lupa odottaa ympäripyöreyksiä, eikä juuri mitään muuta.
Syykin on tietysti selvä.
Ulko- ja turvallisuuspoliittisesti Eurooppa on naimisissa Yhdysvaltojen kanssa, eikä suhdetta voi kuvailla tasapuoliseksi.
Tätä ei tarvitse ääneen hyväksyä, mutta käytännössä näin tehdään.
Ensikommenteissa Euroopan valtiot ovat kertoneet "tarkkailevansa" tilannetta.
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas kyllä sanoi, että kansainvälistä oikeutta on noudatettava, mutta siinä se.
Suomeksi sanottuna ne eivät aio tehdä asialle mitään.
Eikä ihme. Ei tälle kukaan todellisuudessa mitään voi tai varsinkaan lännessä edes halua voida, niin ylivertainen sotilasmahti Yhdysvallat on.
Se ei ole kyynisyyttä, vaan tosiasioiden myöntämistä.
