Henri Vanhanen arvioi, että Yhdysvaltojen isku on viesti on myös huolestuttava Euroopalle.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen pitää huolestuttavana sitä, että Venezuelan iskujen takana on Yhdysvallat.

– Isku lähettää myös kielteisen viestin Eurooppaan.

Venezuelassa tapahtui useita räjähdyksiä varhain lauantaiaamuna. Venezuela on syyttänyt iskuista Yhdysvaltoja, joka on jo kuukausien ajan kiristänyt painetta Venezuelaa kohtaan.

Yhdysvaltojen presidentti on vahvistanut iskut.

Henri Vanhanen toteaa MTV Uutisille, että iskujen ajankohta on tietysti keskeinen.

Kuukausien puheiden jälkeen Yhdysvallat iski lennokilla Venezuelan syrjäiseen satamakohteeseen alle viikko sitten. Se viesti jo siitä, että USA:lla on kynnys toimia Venezuelassa on alentunut.

Myös Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tapa toimia sopii iskuun.

– Hän käyttää sitä sotilaallista voimaa nopeasti ennakoimatta ja ehkä rikkoo tällaisia vakiintuneita rajoja. Tämä on nähty jo hänen ensimmäisellä kaudella ja nyt toisella kaudella.

Vanhanen sanoo, että kun yksi kynnys on esimerkiksi lennokeilla ylitetty, niin seuraavat askeleet näyttävät aina vähemmän radikaaleilta.

" Kyse ei ole vain Venezuelasta"

Vanhanen näkee ainakin neljä tavoitetta iskuilla.

Ensimmäisenä kyseessä on pelote Venezuelan presidentti Nicolas Madurolle. Trump haluaa näyttää, että Yhdysvallat pystyy iskemään myös maan sisällä niin, että hallinnon turvallisuus ei ole koskematon.

Toisekseen on mahdollista, että USA haluaa häiritä huumesalakuljetusverkostoja.

– Tämä tuskin on ensisijainen tavoite, vaan pikemminkin savuverho.

Vanhanen huomauttaa, että Yhdysvalloilla on pitkä historia tällaisesta toiminnasta Latinalaisessa Amerikassa. Esimerkiksi 1980-luvun lopulla Panamassa Manuel Noriega syrjäytettiin tekaistujen huumeselitysten varjolla, vaikka todellinen tausta oli halu poistaa Yhdysvaltojen kannalta epämiellyttävä hallinto.

– Kyse on laajemmasta poliittisesta pelistä ja nimenomaan Yhdysvaltojen omasta takapihasta, kun puhutaan Etelä-Amerikan mantereesta. Tämä painaa nyt todennäköisesti paljon enemmän viime kädessä.

Kolmantena tavoitteena Vanhasen mukaan Yhdysvalloilla voisi olla Venezuelan puolustuksen ja reagointikyvyn testaaminen.

Mutta neljäs tavoite on Vanhasen mukaan viesti siitä, että Yhdysvallat haluaa osoittaa pystyvänsä käyttämään voimaa lähialueellaan.

– Kyse ei ole vain Venezuelasta, vaan myös Kiinasta ja Venäjästä. Yhdysvallat haluaa osoittaa olevansa valmis käyttämään voimaa omalla lähialueellaan, mikä kertoo jo paljon.

"Hyvin todennäköisesti laiton"

Kansainvälisen oikeuden peruslähtökohtana on, että valtiot eivät saa käyttää sotilaallista voimaa toisen valtion alueella ilman YK:n turvallisuusneuvoston valtuutusta, paitsi selkeässä itsepuolustustilanteessa, jossa hyökkäys on käynnissä tai välitön.

Selitykset, kuten huumesalakuljetus, rikollisjärjestöt tai epämieluisat hallinnot, eivät oikeuta sotilaallista iskua toisen valtion alueelle.

Vanhanen pitää hirveän huolestuttavana, jos Yhdysvallat eskaloi tilannetta tällä tavalla.

– Isku Venezuelaan on kansainvälisen oikeuden näkökulmasta hyvin todennäköisesti laiton. Ellei Yhdysvallat pysty vetoamaan uskottavasti itsepuolustukseen.

Yhdysvaltojen isku lähettää myös kielteisen viestin Eurooppaan.

– Jos Yhdysvallat jatkaa tällaista toimintaa, se ei juurikaan eroa Venäjän sodasta Ukrainassa ja voi antaa Kiinalle viestin, että omassa etupiirissä alueiden haltuunotto on hyväksyttävää – esimerkiksi Taiwanissa.

Tällainen periaatteiden mureneminen ei ole hyvä asia kansainvälisen turvallisuuden kannalta.

– Jos Yhdysvallat alkaa viestiä teoillaan, että sääntöjä noudatetaan vain silloin kun se sopii, koko kansainvälinen järjestelmä heikkenee. Lisäksi tämä luo ennakkotapauksen muille suurvalloille.