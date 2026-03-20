Trump koitti tilannekomiikkaansa Japanin pääministerin kanssa.

Japanin pääministeri Sanae Takaichi tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Valkoisessa talossa eilen torstaina.

Japanin kannalta tapaaminen oli tärkeä osoitus vahvistaa liittolaisuutta Yhdysvaltoihin ja luoda momentum Trumpin vierailulle Japaniin. Tapaamisesta tuli pikemminkin stressaava ja kiusallinen, kun presidentti päätti kokeilla jäätä toiseen maailman sotaan liittyvällä vitsillä, CNN kirjoittaa.

Tapaamista edelsi kuitenkin kimurantti liittolaisuutta koetteleva hetki.

Trump pyysi apua tämän viikon maanantaina liittolaisiltaan, erityisesti Nato-liittolaisiltaan, turvaamaan Hormuzinsalmea öljynkuljetuksiin. Avunhuuto saavutti myös Japanin. Avunpyynnön perään Trump heitti ukaasin "erittäin huonosta" tulevaisuudesta, jos liittolaismaat eivät auta.

Apua ei tullut. Ainakin Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron vastustivat etunenässä puuttumista Lähi-idän tilanteeseen.

Vain paria päivää myöhemmin koko jupakka oli peruttu, kun yllättäen Trump totesikin hyvin voimakkaasti, ettei Yhdysvallat tarvitse apua keneltäkään.

Japanikaan ei lähettänyt sotalaivoja 6 600 meripeninkulman eli yli 12 000 kilometrin päähän turvaamaan maailman tärkeimpiin kuuluvaa raakaöljyn kuljetusreittiä, vaikka Japanille Lähi-idän öljy on kaikki kaikessa.

Japani tuo yli 90 prosenttia raakaöljystään Lähi-idästä, CNN kirjoittaa. Iranin sota heijastui välittömästi Japanin talouteen sekä energian saantiin. Vahva riippuvuus Lähi-idän öljyyn johtuu siitä, että Japani vähensi jyrkästi energian tuontia Venäjältä Ukrainan sodan alettua.

Lähtökohtaisesti Japani ei halua osallistua konflikteihin tai sotiin lähihistoriansa vuoksi. Toisen maailman sodan jälkeen maassa otettiin vahva rauhanomainen linja, joka sementoitiin perustuslakiin.

Trump vitsaili toisella maailmansodalla

Pääministeri Takaichin ja Trumpin tapaamisessa presidentti avasi maiden välisen ruven heittämällä vitsin eräästä toisen maailman sodan merkittävimmästä tapahtumasta: Japanin yllätyshyökkäyksestä Yhdysvaltain laivaston tukikohtaan Pearl Harborissa 7. joulukuuta 1941.

Trumpilta kysyttiin Oval Officessa, miksei Yhdysvallat kertonut liittolaisilleen, kuten Japanille, hyökkäyksestä Iraniin?

– Emme kertoneet siksi, koska halusimme yllättää. Kuka tietää paremmin yllättämisestä kuin Japani? Niin. Miksi ette kertoneet meille Pearl Harborista?

CNN:n jakamalla videolla pääministeri Takaichi oli silminnähden vaivaantunut Trumpin kommentista.