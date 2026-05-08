Presidenttipari muuttaa Mäntyniemeen ensi viikolla.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tekivät perjantaina yllätysvierailun tiedotustilaisuuteen, jossa Mäntyniemen peruskorjausta esiteltiin medialle.

Stubb viittasi rakennuksen ainutlaatuisuutteen mainitsemalla muutaman numeron.

– Täällä on 300 ikkunaa ja 190 ovea, joista 180 on erilaisia, presidentti sanoi.

Presidenttiparin mukaan heidän toiveitaan on kuunneltu remontissa ainakin talon yksityispuolen suhteen. Myös talon kuntosali sai innokkaina urheilijoina tunnetun parin hyväksynnän.

– On vähän erilainen talo. Pidän kuitenkin tästä, varsinkin nyt peruskorjauksen jälkeen, sanoi Suzanne Innes-Stubb.

Myös Mäntyniemen lukuisissa taidevalinnoissa näkyy presidenttiparin kädenjälki.

– Näinä aikoina kulttuuri on osa henkistä huoltovarmuutta, presidentti Stubb totesi.