Kevätkesäinen säätyyppi jatkuu viikonloppuna ja siitepölytilanne saattaa haastaa allergikkoja. Katso sääennuste videolta.

Koivun kukinta on nyt todella runsasta, kertoo meteorologi Pekka Pouta.

– On todennäköisesti pahin viikonloppu koivun siitepölyn osalta etelä- ja keskiosassa maata.

Siitepöly leviää laajemmin myös Pohjois-Suomeen viikonlopun aikana etelätuulen mukana.

Korkeapaine pitää loppuviikosta tuulen heikkona ja sään pääosin aurinkoisena ja lämpimänä.

Jopa 17 astetta

Lauantain vastainen yö on pakkasyö pohjoisessa ja osissa Länsi-Suomea, mutta päivä on jälleen vähän edellistä lämpöisempi.

– Länsi-Suomen sisämaassa mennään todennäköisesti 17 asteeseen, Pouta kertoo.

Pohjois-Lapissa tulee paikoin vettä ja alueella on laajempaa pilviharsoa.

Äitienpäivänä etelän suunnalta lähestyy sadealue.

– Se ei yllä meille, mutta siitä yltää harsopilveä Etelä-Suomeen ja se vähän hillitsee lämpötilan nousua.

Ensi viikosta taas on tulossa selvästi sateisempi, Pouta povaa.

