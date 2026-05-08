Kevätkesäinen säätyyppi jatkuu viikonloppuna ja siitepölytilanne saattaa haastaa allergikkoja. Katso sääennuste videolta.
Koivun kukinta on nyt todella runsasta, kertoo meteorologi Pekka Pouta.
– On todennäköisesti pahin viikonloppu koivun siitepölyn osalta etelä- ja keskiosassa maata.
Siitepöly leviää laajemmin myös Pohjois-Suomeen viikonlopun aikana etelätuulen mukana.
Korkeapaine pitää loppuviikosta tuulen heikkona ja sään pääosin aurinkoisena ja lämpimänä.
Jopa 17 astetta
Lauantain vastainen yö on pakkasyö pohjoisessa ja osissa Länsi-Suomea, mutta päivä on jälleen vähän edellistä lämpöisempi.
– Länsi-Suomen sisämaassa mennään todennäköisesti 17 asteeseen, Pouta kertoo.
Pohjois-Lapissa tulee paikoin vettä ja alueella on laajempaa pilviharsoa.
Äitienpäivänä etelän suunnalta lähestyy sadealue.
– Se ei yllä meille, mutta siitä yltää harsopilveä Etelä-Suomeen ja se vähän hillitsee lämpötilan nousua.
Ensi viikosta taas on tulossa selvästi sateisempi, Pouta povaa.