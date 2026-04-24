Yhdysvallat kokoaa listaa "tuhmista ja kilteistä" Nato-maista, Politico kertoo.
Yhdysvallat harkitsee useita eri rangaistusvaihtoehtoja Nato-maille, jotka eivät Valkoisen talon mukaan ole tukeneet sitä Iranin sodassa.
Vaihtoehtoja on kuvailtu puolustusministeriö Pentagonin sisäisessä sähköpostissa, jonka sisällöstä kertovat nimettömät amerikkalaisviranomaiset uutistoimisto Reutersille.
Listalla on erittäin koviakin vaihtoehtoja, sillä sähköpostin perusteella pöydällä on jopa Espanjan Nato-jäsenyyden jäädyttäminen.
Natolla ei ole virallista mekanismia, jolla se voisi panna Espanjan Nato-jäsenyyden jäihin.
Periaatteessa Yhdysvallat voisi kuitenkin vain ilmoittaa, ettei se esimerkiksi tulisi sotatilanteessa Espanjan avuksi.
Yhdysvaltojen ja Espanjan suhteet ovat olleet puolustuspoliittisesti karilla sen jälkeen, kun Espanja ainoana Nato-maana ilmoitti, ettei se aio nostaa puolustusbudjettiaan Naton uuden tavoitteen tasolle.
Puolustusmenovelvoitteen nosto 3,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta oli nimenomaan Yhdysvaltojen vaatimus ja siitä päätettiin virallisesti viime kesän Naton huippukokouksessa.
Pentagonin sähköpostista selviää myös, että Yhdysvallat harkitsee käsittelevänsä uudelleen tukeaan Britannialle Falklandinsaarten suhteen.
Sekä Britannia että Argentiina pitävät Falklandinsaaria ominaan. Saarien hallinnasta käytiin Britannian voittama kaksikuukautinen sota vuonna 1982.