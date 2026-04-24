Pentagonin sähköposti: USA harkitsee "tuhman" Nato-maan jäsenyyden jäädyttämistä

Puolustusmenovelvoitteen nosto 3,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta oli nimenomaan Yhdysvaltojen vaatimus ja siitä päätettiin virallisesti viime kesän Naton huippukokouksessa.

Yhdysvaltojen ja Espanjan suhteet ovat olleet puolustuspoliittisesti karilla sen jälkeen, kun Espanja ainoana Nato-maana ilmoitti, ettei se aio nostaa puolustusbudjettiaan Naton uuden tavoitteen tasolle.

Natolla ei ole virallista mekanismia, jolla se voisi panna Espanjan Nato-jäsenyyden jäihin.

Yhdysvallat kokoaa listaa "tuhmista ja kilteistä" Nato-maista, Politico kertoo.

Nyt on hyvä kasvisburgeri! Muista tärkeä kikka, kun teet itse pihvit

Yli 20 miljoonan tehdaspalo Vantaalla – toimitusjohtaja: "Ei ole nukuttu"

Vihersmoothie ilman "vihreää makua" – Jannin ohjeella tulee oikeasti hyvää!

Yhdysvalloilta pelätty puhelu Eurooppaan

"Tuhmat ja kiltit"

Keskiviikkona yhdysvaltalaislehti Politico kertoi, että Valkoinen talo työstää Nato-maista listaa, joka jakaa jäsenvaltiot "tuhmiin ja kiltteihin".

Myös Politicon mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo tavalla tai toisella rangaista maita, jotka eivät ole tukeneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa.

Listaa "tuhmista ja kilteistä" alettiin koota ennen Naton pääsihteerin Mark Rutten vierailua Washingtonissa. Rutte oli Yhdysvaltojen pääkaupungissa 8.–12. huhtikuuta.

Ennen Rutten ja Trumpin tapaamista Valkoinen talo sanoi Trumpin keskustelevan Yhdysvaltojen Nato-eron mahdollisuudesta.

Tiedossa ei ole, mitkä maat Yhdysvallat listaa "tuhmiin ja kiltteihin".

Puolustusministeri Pete Hegseth saattoi kuitenkin antaa jonkinlaisia viitteitä asiasta joulukuussa, jolloin hän listasi "malliliittolaisiksi" Israelin, Etelä-Korean, Puolan, Itämeren maat, enenevissä määrin Saksan ja "muita".

Joulukuussa Yhdysvallat ei ollut kuitenkaan aloittanut vielä sotaa Iranissa. Hegsethin listassa olikin todennäköisesti kyse ennen kaikkea puolustusmenoista.