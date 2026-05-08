Taksisovellus Yangon omistaja MLU B.V:lle määrättiin 100 miljoonan euron seuraamusmaksu käyttäjien tietojen siirroista Venäjälle puutteellisin suojatoimin.

Päätös kieltää myös Yangon käyttäjien henkilötietojen siirto Venäjälle.

Päätöksen antoi Suomen tietosuojavaltuutetun toimisto yhdessä Alankomaiden ja Norjan tietosuojaviranomaisten kanssa.

– Tietosuojaviranomaiset katsovat, että yritys ei pystynyt osoittamaan, että Venäjän viranomaisten pääsy henkilötietoihin olisi estetty riittävän tehokkaasti, tiedotteessa kerrotaan.

Tutkinta Yangon Suomen ja Norjan käyttäjätietojen käsittelystä käynnistettiin vuonna 2023. MLU B.V. -yritys on osa Yandex-konsernia ja vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa. Yritys sijaitsee Alankomaissa. Yritys voi vielä vastustaa sille määrättyä seuraamusmaksua.

MLU B.V.:n mukaan Yangon toiminta Suomessa ja Norjassa on lakannut lokakuussa 2025. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan Yango-sovelluksia on kuitenkin yhä saatavissa sovelluskaupoista Suomessa ja Norjassa.

3:38 Katso video: Onko Yango-taksipalvelu tietoturvariski tavalliselle suomalaiselle, Petteri Järvinen?