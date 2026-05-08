Sami Pajari ajoi jo toisen peräkkäisen pohja-aikansa Portugalin MM-rallin perjantaiaamussa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Portugalin MM-ralli 7.–10.5. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Pajari oli rallin pisimmällä, reilun 18 kilometrin EK5:llä nopein täpärästi 0,6 sekunnin erolla kisaa johtavaan Hyundain Adrien Fourmaux'hun.

– Hyvä pätkä taas. Tunne autoon on hyvä, mutta ei siitä koskaan tiedä. Yritän pitää hyvää rytmiä ja nauttia. Näyttää siltä, että se toimii, Pajari iloitsi maalissa.

Hyundai näyttää löytäneen vauhtinsa, sillä Thierry Neuville oli erikoiskokeen kolmas 2,3 sekuntia Pajarista jääneenä.

Toyotan kuskeista Oliver Solberg ja Sebastien Ogier olivat sen sijaan suurissa ongelmissa. Pajari nousi tiukassa taistelussa tallikavereidensa ohi kokonaiskisan toiseksi parhaana Toyota-kuskina.

1:02