Mäntyniemi suunniteltiin kokonaistaideteokseksi, jossa rakennukset, piha-alue, sisustus, astiastot ja taideteokset muodostavat tarkkaan harkitun kokonaisuuden.
Presidentin kansliasta kerrotaan, että peruskorjaus tehtiin Mäntyniemen alkuperäistä suunnittelua kunnioittaen.
Päärakennus oli kuntotutkimuksen mukaan yleisesti hyvässä kunnossa ja säilynyt alkuperäisessä asussaan.
Suurimmat syyt peruskorjauksen tarpeeseen olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen.
– Energiatehokkuutta parannettiin rakentamalla alueelle muun muassa kaksi erillistä maalämpökenttää ja aurinkovoimala. Kaikkien rakennusten talotekniset järjestelmät uusittiin. Ilmanvaihtokoneet uusittiin, ja ne varustettiin lämmöntalteenottolaitteistoilla. Myös kalusteet ja valaisimet kunnostettiin, tiedotteessa listataan.
Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb halusivat sijoittaa Mäntyniemeen kaikkiaan 14 suomalaisen nykytaiteilijan teoksia.
Suomen Kulttuurirahasto on vastannut Mäntyniemi x nykytaide -hankkeen taiteilijavalinnoista ja kokonaisuuden suunnittelusta.
Mäntyniemessä on esillä teoksia Klaus Haapaniemeltä, Maija Isolalta, Jouni S. Laitilta, Heikki Marilalta, Marika Mäkelältä, Mayumi Niiranen-Hisatomilta, Leena Niolta, Erno Pennaselta, Osmo Rauhalalta, Anna Retulaiselta, Kerttu Saalilta, Kustaa Saksilta, Anna Tuorilta ja Viggo Wallensköldiltä.
Klaus Haapaniemi Lumpeet, 2026, akryyli, muraali. Teos on yksityispuolen portaikkoaulassa.Kuva: Soile Tirilä / Museovirasto
Jouni S. Laitin teoksia.Kuva: Soile Tirilä / Museovirasto
