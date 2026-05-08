Raju purkaus tallentui paikallisten kameroihin Pohjois-Molukkien saarilla Indonesiassa. Katso video yltä.
Ainakin kolme ihmistä on kuollut Dukono-tulivuoren purkauduttua Pohjois-Molukkien saarilla Indonesiassa. Asiasta kertoo Reutersin mukaan paikallinen poliisi.
Kuolleiden joukossa on kaksi turistia sekä yksi paikallinen. Lisäksi 10 ihmistä on kateissa.
Kateissa olevat ovat vuoristoalueella, jonne pääsy kiellettiin jo kuukausi sitten sen jälkeen, kun tutkijat havaitsivat alueella vulkaanista toimintaa.
Poliisin mukaan seitsemän ihmistä oli onnistunut pelastautumaan vuorelta purkauksen alettua.