Sami Pajari piti kisan toisen sijan hallussaan Portugalin MM-rallin perjantaiaamun päätteeksi.
Pajari nousi aamun kahdella pohja-ajallaan parhaaksi Toyotaksi kokonaiskisan kakkospaikalle.
Kisan kuudennella erikoiskokeella Pajari jäi Hyundain Thierry Neuvillen pohja-ajasta 2,9 sekuntia ollen viides.
Kisan kärkeen aamulla noussut Hyundai-kuski Adrien Fourmaux pitää perjantai-iltapäivään lähdettäessä 7,7 sekunnin johtoa Pajariin.
Toinen Toyota-kuski Sebastien Ogier on vain 0,3 sekunnin päässä Pajarista ja Neuville nousi puolen sekunnin iskuetäisyydelle suomalaisesta.
Iltapäivällä Portugalin soralla ajetaan vielä neljä erikoiskoetta.
EK6, Lousã 1, 7,07 km:
|1.