Kiinniotettu henkilö kuoli Oulussa Ruskon pääpoliisiasemalla eilisiltana, tiedottaa poliisi.

Poliisi oli ottanut Oulun keskustassa kiinni henkilön poliisilain perusteella.

Kun partio saapui Ruskon pääpoliisiasemalle poliisin säilytystiloihin, huomasi poliisi kiinniotetun elottomaksi. Elvytyksestä huolimatta henkilö menehtyi.

Poliisilakimies Antti Räsänen kertoo MTV Uutisille, että kuollut oli täysi-ikäinen, mutta ei kommentoi tämän sukupuolta.

Kuollutta ei epäilty rikoksesta

Poliisilakiperusteinen kiinniotto tarkoittaa, että henkilöä ei ole otettu kiinni rikoksesta epäiltynä, vaan esimerkiksi siksi, että tämä aiheuttaa häiriötä tai ei kykene huolehtimaan itsestään esimerkiksi päihtymyksen vuoksi. Oulun poliisilaitos ei kommentoi MTV Uutisille, mistä syystä menehtynyt otettiin kiinni.

Tapauksessa ei epäillä rikosta ja siinä suoritetaan normaali kuolemansyyntutkinta.

Poliisi on ilmoittanut tapahtuneesta valtakunnansyyttäjän toimistoon, joka selvittää tapausta yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Syyttäjä arvioi KRP:n keräämien tietojen perusteella, onko syytä epäillä esimerkiksi poliisin henkilöstöä laiminlyönnistä, jossa olisi aloittava rikosta koskeva esitutkinta. Antti Räsäsen mukaan tällä hetkellä ei ole viitteitä, että asiassa olisi tällaisia seikkoja.

1:59