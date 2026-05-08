Ranskan sisäministeri tuomitsee väkivallan, joka puhkesi keskiviikkoiltana Paris Saint-Germainin varmistettua paikan jalkapallon Mestarien liigan loppuottelussa.
Pariisissa kannattajat
Ranskan sisäministeri Laurent Nunezin Europe 1 -radiolle antamassaan haastattelussa hän kertoi, että sadat ihmiset olivat yrittäneet kohdistaa iskuja poliisiin ja ryöstää paikallisia yrityksiä.
Poliisi ampui myös kyynelkaasua estääkseen ihmisiä lähestymästä PSG:n stadionia Parc des Princesiä.
Viranomaiset tekivät kaikkiaan noin 127 pidätystä. Voitonjuhlissa loukkaantui BBC:n mukaan 11 ihmistä, joista yksi loukkaantui vakavasti ilotulitteen takia. Myös 23 poliisia loukkaantui lievästi.
– Tuomitsen nämä ylilyönnit, joista on valitettavasti tulossa yleinen ilmiö iltoina, jolloin PSG voittaa, sisäministeri Nunez kertoi.
PSG voitti Mestarien liigan välierissä Bayern Münchenin yhteismaalein 6–5. Yksiosaisessa loppuottelussa ranskalaisseura saa vastaansa englantilaisen Arsenalin. Ottelu pelataan Budapestissa 30. toukokuuta.
PSG on hallitseva Mestarien liigan voittaja.