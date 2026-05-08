Helsingin Jokerit on tehnyt kolmevuotisen pelaajasopimuksen hyökkääjä Markus Hännikäisen kanssa. Hännikäinen on Jokereiden oma kasvatti.

Hännikäinen on ehtinyt pelata urallaan NHL:ssä,, DEL:ssä, SHL:ssä, Liigassa ja KHL:ssä. Pohjois-Amerikassa pelejä kertyi NHL:ssä 91 ja AHL:ssä 140 ottelua. Hännikäinen edusti NHL:ssä Columbus Blue Jacketsia. Hän on edustanut Jokereita pääsarjatasolla 2011-2014 ja 2020-2022. Viime kausi meni HC Litvinovissa Tshekin pääsarjassa.

– On todella hienoa tulla takaisin kotiin. Olen pelannut 11 vuotta ulkomaan sarjoja, ja Sveitsiä lukuun ottamatta olen päässyt näkemään kaikki maailman parhaat sarjat. Palaan Jokereihin monta kokemusta rikkaampana, enkä olisi mielummin missään muualla, Hännikäinen sanoi Jokereiden tiedotteessa.

– Markuksen myötä saamme todellisen Jokerin takaisin joukkueeseen, onhan hän pelannut organisaatiossa jo 17 kauden ajan. Hän tuntee seuran historian ja pystyy siirtämään tätä tietoa eteenpäin uusille pelaajille samalla, kun hän on mukana luomassa uutta kulttuuria, Jokereiden urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki totesi.