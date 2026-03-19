Tähän asti energiakohteisiin tehdyt iskut ovat olleet Iranin sodassa "vuoropuhelua" asein. Tilanne voi olla nyt muuttumassa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkaa "massiivisesti räjäyttää" Iranissa sijaitsevan maailman suurimman kaasukentän vastauksena Iranin uusimmille iskuille Lähi-idän energiakohteisiin.

Iranin keskiviikkona alkaneet hyökkäykset Qatarin nestekaasukohteisiin ovat aiheuttaneet "laajaa vahinkoa". Qatar on yksi maailman suurimmista nestekaasun viejistä. Sen osuus maailmanmarkkinoista on jopa viidennes.

Qatar ja Iran hallitsevat yhdessä kaasukenttiä.

Iranin hyökkäys oli vastaus Israelin päätökseen iskeä South Pars-kaasukentälle. Brittilehti Guardian kuvaili Israelin iskua "suureksi eskalaatioksi".

– Jos Yhdysvallat nielee koukun ja iskee Iranin energiatuotantoon, olisi se todella huono päätös. Se eskaloisi konfliktin, jolloin tästä tulisi paljon pidempi, sanoo Turun yliopiston taloushistoria professori Jari Eloranta.

Sodan talousvaikutuksia laajasti tutkineen Elorannan mukaan mahdolliset laajat iskut energiateollisuuteen "mitätöisivät" kaikki öljymarkkinoita tasapainottavat toimet, kuten varmuusvarastojen markkinoille laskemisen.