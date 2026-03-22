MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.

Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein.

Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä muihin kohteisiin Lähi-idässä.

Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt Iran on iskenyt toistamiseen Qatarin merkittävimpään kaasulaitokseen.

uhkaa Yhdysvaltain iskevän Iranin voimalaitoksiin, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea. Israelin asevoimat vakuuttaa jälleen, että se tulee tappamaan Iranin uuden korkeimman johtajan Mojtaba Khamenein .

Israelin mukaan Iran iski kaupunkiin, jossa sijaitsee ydinlaitos

Iranin turvallisuusjohtaja Ali Larijani on kuollut.

on kuollut. Lennokki-isku osui Suomen Irakin-suurlähetystöön.

6.55: Saudi-Arabian Riadissa havaittiin kolme ballistista ohjusta

Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin ympäristössä on havaittu kolme ballistista ohjusta. Maan puolustusministeriö kertoi asiasta varhain sunnuntaina.



Ministeriön tiedottajan mukaan yksi ohjuksista torjuttiin ja kaksi muuta putosivat asumattomalle alueelle.



Saudi-Arabian siviilipuolustuskeskus antoi aiemmin sunnuntaina varoituksen, jonka se kuitenkin peruutti vain minuutteja myöhemmin todettuaan, että vaara oli ohi.

6.45: Netanjahu: Israel jatkaa iskuja Iraniin kaikilla rintamilla

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vannoo maansa jatkavan iskuja Iraniin kaikilla rintamilla.



Netanjahu kuvaili lauantai-iltana antamassaan lausunnossaan kulunutta iltaa hyvin vaikeaksi. Israelin mukaan Iran iski lauantai-iltana Israelin eteläosassa sijaitseviin Aradin ja Dimonan kaupunkeihin.



Israelin ilmapuolustusjärjestelmät eivät onnistuneet torjumaan ohjuksia. Lääkintähenkilöstön mukaan yli sata ihmistä haavoittui iskuissa.



– Ilmapuolustusjärjestelmät aktivoituivat, mutta eivät onnistuneet torjumaan ohjusta. Tutkimme tapauksen ja otamme siitä opiksemme, asevoimien tiedottaja, prikaatikenraali Effie Defrin kertoi viestipalvelu X:ssa.



Varhain sunnuntaina Israelin asevoimat kertoi iskevänsä parhaillaan Iran hallinnon kohteisiin maan pääkaupungissa Teheranissa.

6.30: Trump uhkaa Irania iskuilla energiainfrastruktuuriin



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltain iskevän Iranin voimalaitoksiin ja tuhoavan ne täysin, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea laivaliikenteelle 48 tunnin kuluessa.



Trump esitti uhkauksensa viestipalvelu Truth Socialissa varhain sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Trump sanoi Yhdysvaltain aloittavan iskulla Iranin suurimpaan voimalaitokseen, jos salmea ei avata määräajassa kokonaan ja ilman uhkia.



Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin alkanut sota Lähi-idässä on lähes pysäyttänyt liikenteen Hormuzinsalmen läpi. Ennen sotaa noin viidennes kaikesta meritse kuljetettavasta raakaöljystä kuljetettiin Hormuzinsalmen kautta.



Iranin asevoimat uhkasi varhain sunnuntaina vastaavansa iskuihin, jos Yhdysvallat loukkaisi Iranin energiainfrastruktuuria.



Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan Iran kohdistaisi vastaiskunsa Yhdysvaltain alueelliseen energia-, tietotekniikka- ja suolanpoistoinfrastruktuuriin.

