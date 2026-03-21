MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.

Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt Iran on iskenyt toistamiseen Qatarin merkittävimpään kaasulaitokseen.

Trump uhkaa tuhota Iranin kaasukentän, jos Iran iskee vielä Qatarin kaasulaitokseen.

Israelin asevoimat vakuuttaa jälleen, että se tulee tappamaan Iranin uuden korkeimman johtajan Mojtaba Khamenein .

Iranin turvallisuusjohtaja Ali Larijani on kuollut.

on kuollut. Lennokki-isku osui Suomen Irakin-suurlähetystöön.

7.30: Trump sanoo sittenkin harkitsevansa sotatoimien päättämistä Iranissa

Trump kertoi asiasta ensin tyrmättyään ajatuksen aselevosta Iranin kanssa.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo harkitsevansa sotatoimien päättämistä Irania vastaan. Trumpin mukaan Yhdysvallat on hyvin lähellä tavoitteidensa saavuttamista Lähi-idässä.



Trump kommentoi asiaa perjantaina Truth Social -viestipalvelussa pian sen jälkeen, kun oli ensin tyrmännyt ajatuksen aselevosta Iranin kanssa.



– En halua sopia aselevosta. Aselevosta ei solmita silloin, kun on kirjaimellisesti tuhoamassa toisen osapuolen, Trump kommentoi toimittajille Valkoisen talon luona perjantaina.



Trump on toistuvasti sanonut, ettei Yhdysvallat aio aloittaa maahyökkäystä Iranissa.



Muun muassa Wall Street Journal ja New York Times kertoivat kuitenkin perjantaina, että Yhdysvallat on lähettämässä yli 2 000 merijalkaväen sotilasta lisää Lähi-itään. Yhdysvaltojen on arveltu mahdollisesti valmistautuvan operaatioon Khargin saarella, joka on tärkeä Iranin öljynviennille.



Trump ei ole vahvistanut mediatietoja mahdollisesta operaatiosta.



– Minulla saattaa olla suunnitelma, tai sitten ei, Trump vastasi uutistoimisto AFP:n toimittajan kysyessä asiasta.

7.24: Stubb: Myös Suomi valmis tukemaan Hormuzinsalmen avaamista

Suomi allekirjoitti yhteislausuman, jossa Irania kehotetaan lopettamaan drooni- ja ohjusiskunsa sekä yrityksensä estää kauppamerenkulku Hormuzinsalmella.



Presidentti Alexander Stubb kertoi Suomen olevan valmis tukemaan Hormuzinsalmen turvallisen kauttakulun mahdollistamista.



Stubb kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä myöhään perjantai-iltana. Presidentti kertoi Suomen liittyneen yhteislausumaan, jossa muun muassa tuomitaan Iranin viimeaikaiset iskut kaupallisia aluksia vastaan Hormuzinsalmella.



– Vetoamme kaikkiin maihin kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseksi ja kansainvälisen turvallisuuden periaatteiden ylläpitämiseksi, Stubb kirjoittaa.



Lausuman allekirjoittaneet maat kehottavat Irania lopettamaan välittömästi drooni- ja ohjusiskunsa sekä yrityksensä estää kauppamerenkulku Hormuzinsalmella.



Lausumassa korostetaan, että kansainväliseen merenkulkuun puuttuminen ja maailmanlaajuiset häiriöt energiatoimitusketjuissa uhkaavat kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Maat vaativat välitöntä ja kattavaa taukoa siviili-infrastruktuuriin, kuten öljy- ja kaasulaitoksiin kohdistuville hyökkäyksille.



Maat sanovat lausumassa suhtautuvansa myönteisesti kansainvälisen energiajärjestö IEA:n päätökseen vapauttaa markkinoille öljytuotteita strategisista varannoistaan.

Lisäksi maat kertovat ryhtyvänsä toimiin energiamarkkinoiden vakauttamiseksi esimerkiksi tekemällä yhteistyötä tiettyjen tuottajamaiden kanssa tuotannon lisäämiseksi.



Suomen lisäksi lausuman ovat allekirjoittaneet muun muassa Britannia, Ranska, Saksa, Tanska, Ruotsi, Norja sekä Bahrain.

7.18: Israel kertoo iskeneensä kohteisiin Teheranissa ja Beirutissa

Israelin asevoimat kertoo tehneensä iskuja Iranin hallinnon kohteisiin Teheranissa. Israel kertoo myös, että sen ilmapuolustus on puolestaan torjunut Iranista ammuttuja ohjuksia.



Israel kertoo iskeneensä myös äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Israel kehotti aiemmin lauantain vastaisena yönä Beirutin eteläisten esikaupunkialueiden asukkaita evakuoitumaan iskujen tieltä.



Libanonin valtiollinen media kertoo yhden ihmisen kuolleen ja kahden haavoittuneen Israelin ilmaiskuissa maan eteläosaan.

7.01: Yhdysvallat sallii väliaikaisesti iranilaisöljyn myynnin

Iran antoi ymmärtää, ettei sillä ole ylimääräistä raakaöljyä tarjottavaksi kansainvälisille markkinoille.



Yhdysvallat kertoo väliaikaisesti sallivansa merillä olevan iranilaisen raakaöljyn ja muiden iranilaisten öljytuotteiden toimittamisen ja myynnin.



Maan valtiovarainministeriön myöntämä lupa on voimassa 19. huhtikuuta saakka. Lupa koskee öljytuotteita, jotka on lastattu laivoihin 20. maaliskuuta tai tätä ennen. Se ei koske toimituksia Kuubaan, Pohjois-Koreaan tai Venäjän miehittämille alueille Ukrainassa.



Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin mukaan iranilaisöljyn toimittamisen ja myynnin vapauttaminen tuo maailmanmarkkinoille nopeasti noin 140 miljoonaa barrelia öljyä.

Bessentin mukaan tämä kasvattaa globaalia energiatarjontaa ja auttaa lievittämään Iranista johtuvia väliaikaisia toimituspaineita.



– Tällä hetkellä Kiina hamstraa pakotteiden alaista iranilaista öljyä halvalla, Bessent sanoi lausunnossaan.



Pian Yhdysvaltain antaman luvan jälkeen Iran kuitenkin ilmoitti, ettei sillä ole ylimääräistä raakaöljyä tarjottavaksi kansainvälisille markkinoille.



– Yhdysvaltain valtiovarainministerin lausunto on tarkoitettu yksinomaan antamaan toivoa ostajille, Iranin öljystä vastaavan ministeriön tiedottaja kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat antoi energiamarkkinoiden vakauttamiseksi väliaikaisen ja rajoitetun luvan toimittaa ja myydä venäläisiä öljytuotteita.



Kyseessä oli väliaikainen helpotus Venäjää vastaan sen Ukrainassa käymän sodan vuoksi asetettuihin pakotteisiin. Venäläisöljyä koskeva lupa on voimassa 11. huhtikuuta saakka.



Öljyn hinnat ovat nousseet Lähi-idän sodasta aiheutuneiden häiriöiden takia. Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin alkanut sota on lähes pysäyttänyt liikenteen Hormuzinsalmen läpi. Hormuzinsalmen kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.

