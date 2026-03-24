MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tiistaina 24.3.
Maanantain seurantaan pääset täältä.
Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein.
Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä muihin kohteisiin Lähi-idässä.
Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt
- Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat.
- Iran on kiistänyt suorat keskustelut, mutta myöntänyt viestinvaihdon välittäjävaltioiden kautta.
- Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvallat lykkää iskujaan Iranin voimalaitoksiin viidellä päivällä neuvotteluiden vuoksi.
- Israelin asevoimat vakuuttaa jälleen, että se tulee tappamaan Iranin uuden korkeimman johtajan Mojtaba Khamenein.
- Israelin mukaan Iran iski kaupunkiin, jossa sijaitsee ydinlaitos.
- Iranin turvallisuusjohtaja Ali Larijani on kuollut.