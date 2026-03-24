



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Iranin sotaseuranta tiistaina 24.3. | MTV Uutiset





Iran on jatkanut iskuja Israeliin, neuvotteluja ehkä jo tällä viikolla – MTV seuraa 10:59 Trumpin takaraja Iranille sai jatkoaikaa – mitä nyt tavoitellaan? Julkaistu 36 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tiistaina 24.3. Maanantain seurantaan pääset täältä. Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein. Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä muihin kohteisiin Lähi-idässä. Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat.

mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat. Iran on kiistänyt suorat keskustelut, mutta myöntänyt viestinvaihdon välittäjävaltioiden kautta.

Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvallat lykkää iskujaan Iranin voimalaitoksiin viidellä päivällä neuvotteluiden vuoksi.

Israelin asevoimat vakuuttaa jälleen, että se tulee tappamaan Iranin uuden korkeimman johtajan Mojtaba Khamenein .

Israelin mukaan Iran iski kaupunkiin, jossa sijaitsee ydinlaitos.

Iranin turvallisuusjohtaja Ali Larijani on kuollut.

7.02: Suomen Pankki Lähi-idän sota iskee talouskasvuun

Suomen Pankki laskee ennustettaan Suomen talouskasvusta Lähi-idän sodan aiheuttaman energian hintojen nousun takia. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 0,6 prosenttia. Vielä joulukuussa Suomen Pankki ennusti 0,8 prosentin kasvua.



Ensi vuonna kasvun ennustetaan yltävän 1,4 prosenttiin, eli senkin osalta ennuste heikkenee aiemmasta 1,7 prosentista.



Energiashokki myös vauhdittaa hintojen nousua. Tänä vuonna inflaation ennustetaan kiihtyvän 1,9 prosenttiin.



Ennusteessa oletetaan, että energiashokin kesto jää suhteellisen lyhyeksi ja sen välittyminen muihin hintoihin maltilliseksi.

5.37: Reuters: Yhdysvallat ja Iran voivat neuvotella jo tällä viikolla

Yhdysvaltain ja Iranin välisiä suoria neuvotteluja sodan päättämiseksi voidaan käydä Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa jo tällä viikolla. Asiasta kertovat lähteet uutistoimisto Reutersille.



Pakistanilaisen viranomaislähteen mukaan neuvotteluihin on määrä osallistua Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance, erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner.



Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif kertoi maanantaina keskustelleensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin kanssa. Pääministeri lupasi maansa avustavan rauhan tuomisessa alueelle.

5.36: Iran jatkoi iskuja Israeliin Trumpin neuvottelupuheista huolimatta

Iran on jatkanut iskuja Israeliin varhain tiistaina, kertoo Israelin asevoimat.



Asevoimien mukaan iskuja tehtiin Israelin pohjoisosaan.



Punaista Ristiä vastaava kansallinen Magen David Adom -järjestö kertoi, ettei sillä ole toistaiseksi tietoa mahdollisista henkilövahingoista.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin maanantaina toimittajille, että Yhdysvallat ja Iran käyvät jo neuvotteluja, joissa on saavutettu yhteisymmärrys useissa keskeisissä asioissa. Iran on kiistänyt useaan kertaan Trumpin puheet siitä, että neuvotteluja olisi jo käyty.

5.35: YK:n turvallisuusneuvosto pohtii päätöslauselmaa Hormuzinsalmen avaamisesta

YK:n turvallisuusneuvosto käsittelee Bahrainin valmistelemaa päätöslauselmaluonnosta, joka oikeuttaisi valtiot käyttämään "kaikkia mahdollisia keinoja" merenkulun turvaamiseksi Hormuzinsalmessa, kertoivat diplomaattilähteet maanantaina.



Uutistoimisto AFP:n näkemä lauselmaluonnos vaatii, että "Iran lopettaa välittömästi kaikki hyökkäykset kauppa-aluksia vastaan ja lakkaa laittomasti estämästä vapaan merenkulun turvaamaa kulkua salmessa".



Päätöslauselmaluonnos sallisi "kaikkien tarpeellisten keinojen" käytön myös Hormuzinsalmen rantavaltioiden aluevesillä, kun merenkulkua turvataan.



Lähi-idän sodan alkamisen jälkeen runsas kolme viikkoa sitten vain harvat rahtialukset ja tankkerit, yleensä iranilaiset, ovat päässeet läpi salmesta. Normaalisti noin viidennes kaikesta meritse kuljetetusta raakaöljystä ja nestekaasusta kulkee Hormuzinsalmen kautta.