Asiantuntija ei usko väitteitä manipuloinnista.

Presidentti Donald Trumpin tuoreimmat kommentit neuvotteluista Iranin kanssa vaikuttavat osaltaan yritykseltä "manipuloida markkinoita", arvioi St Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O'Brien.

Markkinoiden manipulointi tarkoittaa yleensä sitä, että toimija pyrkii hyötymään itse keinotekoisesti luomastaan markkinatilanteesta.

O'Brienin väitettä tukee se, sillä Yhdysvaltojen ja Israelin aloittamalla sodalla on ollut valtavia maailmanlaajuisia talousvaikutuksia. Pörssikurssit ja öljyn hinta ovat viime viikkoina seilanneet paljolti Lähi-idän tapahtumien ja Trumpin kommenttien mukaan.

Trumpilla on presidentiksi "ennennäkemätön" yritysrypäs, toteaa yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal.

Maanantaina öljyn hinta tippui kymmenkunta prosenttia Trumpin sanottua lykkäävänsä hyökkäyksiä Iranin energialaitoksiin. Yhdysvaltalaismedia Axios puolestaan kertoi Turkin, Egyptin ja Pakistanin välittäneen Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä viestejä.

Uutistoimisto Reutersin Israelilaislähteen mukaan Yhdysvallat neuvottelee Iranin parlamentin puhemiehen kanssa. Iranin ulkoministeriö on kiistänyt neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa.

Suomalaisprofessori: Ei manipulaatiota

Turun yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta ei usko, että Trump manipuloi markkinoita.

– Toki jossain määrin Trump ja hänen hallintonsa pyrkivät madaltamaan öljyn hinnan nousua, mutta en usko, että tässä on kyse manipuloinnista, Eloranta sanoo MTV Uutisille.

– Pikemminkin Yhdysvallat pyrkii ylläpitämään jonkinlaista kuvaa siitä, että tilanne on hallinnassa, hän jatkaa.

Tilanne ei kuitenkaan ole Yhdysvaltojen hallinnassa, Eloranta arvioi.

Hänen mukaansa Yhdysvallat teki "strategisen virheen", kun se ei konsultoinut liittolaisiaan sen enempää Lähi-idässä kuin Euroopassakaan hyökkäyksestään Iraniin.

Jos Nato-liittolaisille olisi kerrottu etukäteen sota-aikeista, olisi myös Hormuzinsalmea koskevaan avunpyyntöön voitu suhtautua Euroopassa myönteisemmin, Eloranta sanoo.

Yhdysvaltojen suhteet esimerkiksi Qatariin ja Saudi-Arabiaan eivät välttämättä "koskaan palaa ennalleen", katsoo puolestaan Yhdysvaltojen edellisten demokraattihallintojen Iran-asiantuntija Ilan Goldenberg arvovaltaisessa Foreign Affairs -lehdessä.

"Huono siirto"

Mediatietojen mukaan Yhdysvallat yllättyi Iranin valmiudesta sulkea Hormuzinsalmi ja näin syöstä öljymarkkinat kaaokseen, jota on kuvailtu pahimmaksi sitten 1970-luvun öljykriisien.

Iran on myös pannut merkille, miten herkästi Yhdysvallat reagoi öljymarkkinoihin. Yksi irvokas ilmentymä tästä on se, että Yhdysvallat on lievittänyt Iranin öljyä koskevia pakotteita pitääkseen raakaöljyn hinnan siedettävänä.

Professori Elorannan mielestä Trumpin uhkaus Iranin voimalaitoksiin hyökkäämisestä oli alun perin "huono siirto" ja "riskialtista". Jos iskut toteutettaisiin, eskaloisivat ne sodan uudelle tasolle, Eloranta sanoo.

Jo nyt pelätään, että Iranin ja Israelin hyökkäykset kaasulaitoksiin voivat aiheuttaa pitkäaikaista vahinkoa energiamarkkinoille, yhdysvaltalaislehti New York Times kirjoittaa.

Vaikutuksien pelätään kestävän vähintään kuukausia, mahdollisesti vuosia.