Yhdysvaltain ja Iranin välisiä suoria neuvotteluja sodan päättämiseksi voidaan käydä Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa jo tällä viikolla. Asiasta kertovat lähteet uutistoimisto Reutersille.



Pakistanilaisen viranomaislähteen mukaan neuvotteluihin on määrä osallistua Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance, erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner.



Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt ei kiistänyt tai vahvistanut tietoja.



– Arvuutteluja tapaamisista ei pidä pitää varmoina ennen kuin Valkoinen talo vahvistaa ne virallisesti, Leavitt sanoi.



Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif kertoi maanantaina puolestaan keskustelleensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin kanssa. Pääministeri lupasi maansa avustavan rauhan tuomisessa alueelle.

Iran jatkoi iskuja

Israelin asevoimien mukaan Iran on jatkanut iskuja varhain tiistaina.



Asevoimien mukaan iskuja tehtiin Israelin pohjoisosaan. Asevoimat sanoi työskentelevänsä uhan torjumiseksi.



Punaista Ristiä vastaava kansallinen Magen David Adom -järjestö kertoi, ettei sillä ole toistaiseksi tietoa mahdollisista henkilövahingoista. Järjestö kertoi lähettäneensä lääkintähenkilöstöä alueelle, jonne ohjusisku tiettävästi osui. Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoi, että myös Jerusalemin yllä on kuultu voimakas räjähdys.