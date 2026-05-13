Yhdysvalloissa harkitaan Iranin sodan uudelleen nimeämistä.

Iranin sodasta on puhuttu Yhdysvalloissa alusta asti operaationimellä Epic Fury ("Eeppinen Raivo").

Nyt NBC News kertoo Valkoisen talon virkamieslähteisiin nojaten, että mikäli nykyinen tulitauko ei pidä ja presidentti Donald Trump päättää aloittaa uudelleen laajamittaiset hyökkäykset, niin Pentagon harkitsee sodan nimeämistä uudelleen nimellä Operation Sledgehammer.

Sledgehammer viittaa suomeksi lekaan tai moukariin. Pöydällä on ilmeisesti sen lisäksi vielä muitakin nimiä.

Nimenmuutoksen pallottelu osoittaa, kuinka vakavasti Yhdysvaltain hallinto harkitsee 28. helmikuuta alkaneen sodan jatkamista.

NBC Newsin lähteet kertovat, että kaikki mahdolliset uudet sotilasoperaatiot Irania vastaan toteutettaisiin uuden nimen ja operaation alla.

Trumpin hallinnon näkökulmasta tämä käynnistäisi myös uudelleen alusta 60 päivän määräajan, jonka kuluessa sota vaatii kongressin valtuutuksen.

Yhdysvaltain lain mukaan presidentin on saatava kongressin hyväksyntä sotatoimien jatkamiseksi 60 päivän sisällä. Raja on kuitenkin liikkuva, sillä sitä on mahdollista siirtää 30 päivällä. Lisäksi on esitetty, että tulitaukoa ei laskettaisi mukaan 60 päivään.