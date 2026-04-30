Donald Trump uskoo, että seuraavat yhdysvaltalaisastronautit astelevat Neil Armstrongin jalanjäljissä muutamassa vuodessa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo pitävänsä todennäköisenä, että Yhdysvallat laskee astronautteja Kuun pinnalle ennen hänen toisen virkakautensa loppua tammikuussa 2029.
Presidentin mukaan tähän on hyvä mahdollisuus, vaikka varmaa se ei olekaan. Trump kommentoi aikataulua keskiviikkona isännöidessään Kuun kiertäneitä Artemis 2 -lennon astronautteja Valkoisessa talossa Washingtonissa.
Miehitetty lento Kuun pinnalle on tarkoitus tehdä myöhemmin osana samaa Nasan Artemis-ohjelmaa.
Ihminen ei ole käynyt Kuussa sitten viimeisen Apollo-lennon vuonna 1972.
Ensimmäistä kertaa ihminen astui Kuun pinnalle 21. heinäkuuta 1969. Neil Armstrong lausui tuolloin kuuluisat sanansa "tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri harppaus ihmiskunnalle".
Kyseisellä Apollo 11 -lennolla olivat Armstrongin lisäksi mukana myös Edwin "Buzz" Aldrin ja Michael Collins. Aldrin käveli Kuun pinnalla hieman Armstrongin jälkeen, Collins jäi odottamaan komentomoduuliin Kuun kiertoradalle.