Iranin ja Yhdysvaltojen on kerrottu päässeen sopuun rauhasta. MTV Uutiset Live selvittää päivän aikana, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Kello 11.40 MTV Uutiset Liven haastateltavaksi saapuu OP:n päästrategi Lippo Suominen.

Hänen kanssaan keskustelemme siitä, millaisia vaikutuksia sovulla on maailman ja Suomenkin talouteen. Laskevatko korot? Entä bensanhinta? Ja kuinka pitkään Hormuzin salmen sulku vielä vaikuttaa öljymarkkinoihin ja lannotteiden saatavuuteen.

Kello 12.10 Lähi-idän instituutin johtaja, sotatieteiden tohtori Juha Mäkelä arvioi, miten todennäköinen rauha on, millaisia vaikutuksia sodalla on ollut ja miten Israel reagoi tähän sopuun.

Kello 14.10 kurkistamme MTV Uutiset Livessä myös eduskuntaan, jossa pohditaan, miten Suomi suhtautuu uutiseen sovusta ja mahdolliseen rauhaan.

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