Presidentti Donald Trump uhkaa Ranskaa sadan prosentin viinitullimaksuilla, jos maa ei luovu amerikkalaisten teknologiajättien kolmen prosentin verosta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti Ranskaa siitä, että ellei maa luovu amerikkalaisiin teknologiajätteihin kohdistuvasta kolmen prosentin verostaan, Yhdysvalloilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin määrätä ranskalaisille viineille sadan prosentin tullimaksut. Asiasta kertoi yksinoikeudella New York Post.
– [Emmanuel Macronin] tarvitsee vain poistaa myyntivero, eikä hänellä olisi tällaista painetta, Trump totesi New York Postille.
Yhdysvaltojen osuus Ranskan viiniteollisuuden maailmanlaajuisesta myynnistä on noin viidesosa, eli yli kaksi miljardia dollaria vuodessa. Euroissa osuus on noin 1,7 miljardia.
Ranskan digipalveluvero, joka tunnetaan nimellä GAFAM-vero, on ollut voimassa vuodesta 2019 lähtien. Sen myötä Googlen emoyhtiön Alphabetin, Amazonin, Metan ja Applen kaltaisten yritysten paikallisille tuloille on määrätty kolmen prosentin vero.
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Koska verotus kohdistuu bruttotuloihin eikä voittoihin, se iskee kovimmin yhdysvaltalaisiin teknologiajätteihin. Kyseinen vero tuotti Ranskan valtiovarainministeriön mukaan pelkästään vuonna 2025 noin 700 miljoonaa dollaria, eli noin 603 miljoonaa euroa.