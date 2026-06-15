Maailmanperintökohteen vaurioituminen Venäjän yöllisen ilmahyökkäyksen aikana on tyrmistyttänyt päättäjiä.
Unescon maailmanperintökohde Petserskin lavra eli Kiovan luolaluostari Ukrainassa vaurioitui Ukrainassa ilmahyökkäyksen seurauksena maanantain vastaisena yönä, kertoo Reuters.
Luostarin alueella sijaitseva Uspenskin katedraali syttyi tuleen. Liekit tallentuivat videolle, jonka voit katsoa yltä.
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Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan isku luostariin on vakava rikos kristillistä kulttuuria vastaan.
– Kyse on yhdestä Venäjän vakavimmista rikoksista kristillistä kulttuuria vastaan tähän mennessä, hän kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
Ranska tuomitsee
Uutistoimisto Reutersin mukaan Ranska tuomitsi maanantaina Venäjän viimeisimmät Ukraina-iskut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti iskua täysin perusteettomana ja painotti Ranskan jatkavan työtä tulitauon puolesta.
Ranskan ulkoministeri Jean‑Noël Barrotin mukaan hyökkäystä luostariin voisi verrata Pariisin Notre Damen katedraalin tai Saint-Denisin basilikan pommittamiseen.
– Sitä on mahdotonta hyväksyä, hän sanoi saapuessaan Euroopan unionin ulkoministerien kokoukseen.
Venäjä kiistää iskun
Venäjä sanoi maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan, ettei se iskenyt luostariin yöllisessä hyökkäyksessä Ukrainan pääkaupungin sotilastehtaisiin. Sen mukaan yhdysvaltalaisvalmisteinen Patriot-ilmatorjuntaohjus olisi vaurioittanut uskonnollista kohdetta.