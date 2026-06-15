Kerroksii-ruokavaikuttajan helppo pastavuoka sopii koko perheen ruoaksi.

Kerroksii-ruokavaikuttaja Renin Väänänen tunnetaan supersuosituista vuokaruoistaan. Väänänen näytti kesäkuussa Huomenta Suomessa, miten helposti yksi hänen suosituimmista arkiruoistaan valmistuu.

Väänäsen tonnikalapastavuoka on saanut vaikutteita välimerellisestä keittiöstä.

– Olen saanut paljon palautetta, että perheen pienimmätkin tykkää, Väänen kertoi ruoastaan lähetyksessä.

Kuten ruokavaikuttajan muutkin reseptit, myös välimerellinen tonnikalapastavuoka on hyvin yksinkertainen valmistaa.

– Tässä ei ole montaa ainesta, eikä tässä tarvitse kauheasti tehdä mitään. Uuni oikeastaan hoitaa. Laitat vain kaiken tänne vuokaan, sekoitat ja laitat uuniin.