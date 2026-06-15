Kerroksii-ruokavaikuttajan helppo pastavuoka sopii koko perheen ruoaksi.
Kerroksii-ruokavaikuttaja Renin Väänänen tunnetaan supersuosituista vuokaruoistaan. Väänänen näytti kesäkuussa Huomenta Suomessa, miten helposti yksi hänen suosituimmista arkiruoistaan valmistuu.
Väänäsen tonnikalapastavuoka on saanut vaikutteita välimerellisestä keittiöstä.
– Olen saanut paljon palautetta, että perheen pienimmätkin tykkää, Väänen kertoi ruoastaan lähetyksessä.
Kuten ruokavaikuttajan muutkin reseptit, myös välimerellinen tonnikalapastavuoka on hyvin yksinkertainen valmistaa.
– Tässä ei ole montaa ainesta, eikä tässä tarvitse kauheasti tehdä mitään. Uuni oikeastaan hoitaa. Laitat vain kaiken tänne vuokaan, sekoitat ja laitat uuniin.
Katso jutun yllä olevalta videolta vinkit ja nappaa ohje: Välimerellinen tonnikalapastavuoka
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