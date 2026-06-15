Sebastian Aho pääsi kymmenennen NHL-kautensa päätteeksi osaksi suomalaisten Stanley Cup -voittajien jatkumoa. Saavutuksesta teki Ahon kannalta erityisen mieluisan se, että mestaruus tuli juuri Carolina Hurricanesissa, jota hän on edustanut koko NHL-uransa ajan.

Hurricanes on ollut läpi 2020-luvun NHL:n kärkijoukkueita. Kuuden viime kauden ajalta sitä enemmän runkosarjapisteitä on kerännyt vain Colorado Avalanche, ja komissaari Gary Bettman kertoi ennen Stanley Cupin luovuttamista, että viimeisten kahdeksan kauden aikana Hurricanes on voittanut enemmän otteluita kuin yksikään toinen NHL-seura.

Pudotuspeleissä tie kuitenkin tyssäsi vuosi toisensa jälkeen liian aikaisin. Viime vuosina Hurricanes eteni konferenssifinaaleihin sekä 2023 että 2025, mutta Florida Panthers oli kummallakin kerralla liian kova pala.

Tällä kertaa joukkue meni pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana palkitun kapteeninsa Jordan Staalin johdolla päätyyn asti. Vegas Golden Knights taipui finaalisarjassa kuudessa ottelussa, ja ratkaisevan pelin Hurricanes vei Las Vegasissa nimiinsä puhtaasti 3–0.

– Uskomatonta. Olen tehnyt niin kovasti ja niin pitkään töitä, ja koskaan ei voi tietää, voittaako mestaruuden vai ei, mutta nyt se on tehty, Aho huokaisi T-Mobile Arenan jäällä.