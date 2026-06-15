Norjan kuninkaallinen perhe pitäytyy kommentoimasta Marius Borg Høibyn tuomiota.
Norjan kuninkaallinen perhe ei aio kommentoida kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn saamaa tuomiota. Hovi ilmoitti asiasta sähköpostitse norjalaislehti VG:lle.
– Asia on käsitelty tuomioistuimessa, eikä kuninkaallinen perhe aio kommentoida sen lopputulosta, hovista viestittiin.
Oslon käräjäoikeus tuomitsi Høibyn neljäksi vuodeksi vankeuteen kahdesta raiskauksesta ja pahoinpitelystä. Käräjäoikeus antoi asiassa tuomionsa maanantaina 15. kesäkuuta.
Høiby tuomittiin entisen tyttöystävänsä Nora Hauklandin pahoinpitelystä sekä kahdesta raiskauksesta, joissa ei tapahtunut yhdyntää.
Tuomio koskee myös niin kutsuttuun Frognerin naiseen kohdistunutta väkivaltaa. Høibylle on määrätty naista kohtaan lähestymiskielto kahdeksi vuodeksi.
Vankeusrangaistuksen lisäksi Høiby joutuu maksamaan korvauksia uhreilleen.