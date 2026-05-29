Yksityisrahoitteinen avaruusraketti räjähti laukaisualustalle testin aikana.
Miljardööri Jeff Bezosin Blue Origin -yrityksen testi epäonnistui pahemman kerran Yhdysvalloissa.
New Glenn -raketti räjähti torstai-iltana Floridan Cape Canaveralissa jättimäiseksi tulipalloksi.
Kyseessä oli rutiinitesti, jossa ei edes pyritty nostamaan rakettia ilmaan, vaan vain testaamaan moottoreita.
– Hyvä luoja, tilannetta seuranneiden henkilöiden voi kuulla sanovat videolla.
Bezos kirjoittaa X:ssä, että kukaan ei loukkaantunut tapahtumassa.
– Henkilöstö on turvassa. On liian aikaista tietää syytä, mutta selvitämme sitä jo. Hyvin rankka päivä, Bezos kirjoittaa.
