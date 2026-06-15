Poliisi tutkii Orimattilassa tapahtunutta väkivallantekoa.
Hämeen poliisi sai maanantain vastaisena yönä 15. kesäkuuta noin kello 0.45 hätäkeskukselta ilmoituksen henkeen ja terveyteen liittyvästä hälytystehtävästä Orimattilan keskustassa. Paikalle lähetettiin useita poliisipartioita.
Tapahtumiin liittyen otettiin kiinni kaksi täysi-ikäistä miestä. Molemmat asuvat Orimattilassa.
Tapahtumasta on kirjattu rikosilmoitus tapon yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä.
Poliisi kertoo tiedotteessaan, että esitutkinta on vasta alussa. Rikoksista epäillyt miehet ovat pidätettyinä esitutkinnan turvaamiseksi.