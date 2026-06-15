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Pääministeri aikoo keskustella sosiaalisen median kieltoa koskevista seikoista muiden maiden johtajien kanssa G7-huippukokouksessa, joka alkaa tiistaina Ranskan Evianissa.

Hallitus harkitsee myös sosiaalisen median yökieltoja ja rajoituksia alle 18-vuotiaiden kännykänselailuun ja julkaisee tarkemmat tiedot heinäkuussa.

Starmer ei kuitenkaan usko kiellon olevan helppoa, vaikkakin suurin osa vanhemmista suhtautuu hänen mukaansa siihen myönteisesti.

Hän pitää täydellistä kieltoa oikeana ja tehokkaana ratkaisuna.

Starmerin mukaan hallituksella on valtuudet edetä hyvinkin nopeasti kiellon suhteen. Asetuksen hyväksyminen on hänen mukaansa tarkoitus tapahtua jouluun mennessä, ja kiellon pitäisi astua voimaan keväällä 2027.

Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer pitää täydellistä somekieltoa alle 16-vuotiailta oikeana ja tehokkaana ratkaisuna.

Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer pitää täydellistä somekieltoa alle 16-vuotiailta oikeana ja tehokkaana ratkaisuna.

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Suomessakin

on pohdittu lasten ja nuorten sosiaalisen median kieltoa.

Sosiaaliturvaministeri ja kokoomuksen 1. varapuheenjohtaja Karoliina Partanen perustelee rajoittamista sillä, että lasten sosiaalisen median käyttö vaikuttaa keskittymiskykyyn, uneen ja elämänlaatuun. Lisäksi kielto suojelisi erityisesti nuoria tyttöjä.

– Toimin aikaisemmin juristina ja avustin muun muassa seksuaalirikosten uhreja. Olen näin itse henkilökohtaisesti nähnyt tämän grooming-ilmiön. On todella valitettavaa, että erityisesti nuoria tyttöjä haetaan sosiaalisesta mediasta uhreiksi. Tämä on vakava ilmiö ja haluan siihen puuttua, hän painottaa MTV:n uutisextrassa.