Ison-Britannian alle 16-vuotiaiden somekiellon on tarkoitus astua voimaan keväällä 2027.
Iso-Britannia kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta, kertoo maan pääministeri Keir Starmer.
Starmerin mukaan hallituksella on valtuudet edetä hyvinkin nopeasti kiellon suhteen. Asetuksen hyväksyminen on hänen mukaansa tarkoitus tapahtua jouluun mennessä, ja kiellon pitäisi astua voimaan keväällä 2027.
Hän pitää täydellistä kieltoa oikeana ja tehokkaana ratkaisuna.
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Starmer ei kuitenkaan usko kiellon olevan helppoa, vaikkakin suurin osa vanhemmista suhtautuu hänen mukaansa siihen myönteisesti.
Hallitus harkitsee myös sosiaalisen median yökieltoja ja rajoituksia alle 18-vuotiaiden kännykänselailuun ja julkaisee tarkemmat tiedot heinäkuussa.
Pääministeri aikoo keskustella sosiaalisen median kieltoa koskevista seikoista muiden maiden johtajien kanssa G7-huippukokouksessa, joka alkaa tiistaina Ranskan Evianissa.
Myös Australia otti käyttöön sosiaalisen median kiellon alle 16-vuotiailta viime vuonna.