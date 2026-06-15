Vasemmistoliiton Markus Mustajärven pahoinpitelysyyte johtaa ehdokkuuden menettämiseen.

Vasemmistoliiton entinen pitkäaikainen kansanedustaja Markus Mustajärvi ei ole ehdolla vasemmistoliiton Lapin piirin listalla ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kertoo puolue tiedotteessaan.

Hänen kelpoisuuttaan on tarkasteltu 10. kesäkuuta, ja on käynyt ilmi, että Mustajärvellä on ollut käynnissä rikokseen liittyvä tutkinta, joka on johtanut pahoinpitelysyytteeseen.

Hän ei ole tuonut asiaa esille sitoutuessaan eduskuntavaaliehdokkaaksi.

– Jokainen vasemmistoliiton ehdokas on ehdolle asettuessaan sitoutunut toiminnassaan vastustamaan väkivaltaa sekä kaikkea rasismia ja puolustamaan ihmisten välistä tasa-arvoa, toteaa Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja Juhani Hiltunen.

– Jos henkilö asettuu ehdolle, hän myös sitoutuu kertomaan, jos hänellä on rikostuomio tai rikoksiin liittyvä tutkinta käynnissä tai merkittävä sakkotuomio, Hiltunen jatkaa.

Iltalehden mukaan Mustajärvi on saanut syytteen epäiltynä pahoinpitelystä. Lehden mukaan syytettynä on myös Mustajärven puoliso, ja pariskunta on lisäksi asianomistajina ja uhreina.

Mustajärvi toimi Lapin vaalipiirin kansanedustajana vuosina 2003–2023 Vasemmistoliiton edustajana.

Eduskuntavaalit järjestetään ensi vuonna 18. huhtikuuta.