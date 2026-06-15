Sebastian Ahon kymmenen kautta kestänyt NHL-ura ja aikakausi Carolina Hurricanesissa sai Suomen aikaa maanantaiaamuna kruunun, kun Carolina nappasi seurahistorian toisen Stanley Cupin.

Carolina voitti Vegas Golden Knightsin kuudennessa finaalissa maalein 3–0 ja vei finaalisarjan voitoin 4–2. Aho teki viidennen finaalin voittomaalin ja oli syöttämässä neljää osumaa. Pudotuspeleissä kertyivät tehot 5+7.

– Tuntuu kyllä ihan huikealta. Uskomaton fiilis. Tämä oli kovan työn takana, kyllä palkitsee, Aho sanoi Viaplayn haastattelussa.

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Aho aloitti taipaleensa Carolinassa kaudella 2016–2017. Kahdella ensimmäisellä kaudella joukkue ei selvinnyt pudotuspeleihin, mutta tämän jälkeen Hurricanes on jatkanut pelejään runkosarjan jälkeen kahdeksan kautta peräkkäin.

– Olemme olleet monta vuotta pudotuspeleissä, emmekä ole saaneet toivottua tulosta. En tiedä, tänä vuonna kaikki vain klikkasi. Ennen kautta tuli hyviä hankintoja ja koko joukkue sitoutui aivan uskomattomalla tavalla. Tämä on todella, todella kurinalainen joukkue. Sillä me varmasti pärjäsimme tänä vuonna.