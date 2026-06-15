Pakettiauton kuljettaja vietiin jatkotutkimuksiin pakettiauton ja linja-auton kolarin jälkeen Espoossa.
Linja-auto ja pakettiauto kolaroivat risteyksessä maanantaina Espoon Nihtisilta-tiellä, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi.
Pakettiauton kuljettaja loukkaantui lievästi, joten hänet toimitettiin tarkastettavaksi.
Linja-autossa oli matkustajia, mutta tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan heistä ei loukkaantunut.
Poliisi selvittää onnettomuutta.
Liikenteessä on hetkellisiä häiriöitä Mankkaan suuntaan.