Mars-planeettaa tutkiva Nasan Curiosity-mönkijä on tehnyt löydön, jollaista ei ole koskaan aiemmin havaittu punaisen planeetan pinnalta.
Curiosity-mönkijä löysi Marsista peräti seitsemän erilaista orgaanista molekyyliä, jollaisia ei ole aiemmin planeetalta havaittu.
Nasa kertoo, että Curiosity porasi näytteet Marsin kalliosta vuonna 2020. Tuoreiden tulosten mukaan kyseessä on kattavin kokoelma orgaanisia molekyylejä, kuin mitä Marsista on koskaan aiemmin löydetty.
Kaikkiaan näytteestä tunnistettiin 21 hiiltä sisältävää molekyyliä.
Ei todiste elämästä, mutta osoitus otollisuudesta elämälle
Orgaanisten molekyylien löytyminen ei ole kuitenkaan todiste siitä, että Marsissa olisi ollut muinaisuudessa elämää. Itse asiassa, tutkijoilla ei ole mahdollisuutta selvittää, ovatko kyseiset molekyylit seurausta biologisista vai geologisista prosesseista.
Havainto kertoo kuitenkin siitä, että Marsilla oli muinaisuudessa oikeanlainen kemiallinen ympäristö elämän tukemiseen.
Tutkimustulos on julkaistu Nature Comminications -julkaisussa.
Nasa kertoo, että kyseinen kivinäyte on nimetty englantilaisen fossiilinkerääjän mukaan. Näytteen nimi on ”Mary Anning 3”. Näyte porattiin alueelta, jossa on miljardeja vuosia sitten ollut järviä ja vesien virtauksia.