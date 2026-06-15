Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir tyrmää Yhdysvaltojen ja Iranin sovun rauhasta. Ben-Gvir kirjoittaa viestipalvelu Telegramissa, ettei sopimus sido Israelia.
Yhdysvaltojen ja Iranin rauhansopimuksessa on määrä sopia siitä, että aselepo koskee myös Libanonia. Yöllä Suomen aikaa saavutettu sopu horjui eilen, kun Israel teki ilmaiskun Libanonin pääkaupunki Beirutiin.
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Ben-Gvirin mukaan Israelin joukot eivät saa vetäytyä tuumaakaan valtaamaltaan alueelta Etelä-Libanonista. Myös Israelin puolustusministeri lausui tänään aamupäivällä Suomen aikaa, että Israel tulee pysymään Libanonissa valtaamillaan alueilla.
Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä allekirjoittaa rauhansopimus perjantaina. Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin. Taistelut levisivät myös Libanoniin.
0:38Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri julkaisi järkyttävän videon aktivistien kohtelusta.
Ministerin kohuvideo tuomittiin
Ben Gvir on aiemminkin herättänyt esittänyt lausuntoja, jotka eivät ole olleet Israelin virallisen linjan mukaisia.